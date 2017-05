De grootste leugenaar van ons land krijgt zijn eigen expo. Dat had zelfs hij niet kunnen verzinnen

Vandaag opent in Gent een tentoonstelling die – deels – gewijd is aan meesteroplichter Piet Van Haut (48). De man die zich ooit voordeed als Arabische prins, fortuinen afsnoepte van goedgelovige dames en met Nokia-gsm’s strooide, duikt op in een expositie rond internering in Museum Dr. Guislain. “Hij heeft de reputatie van grote jan, maar hier zie je hem ook als eenzame, getraumatiseerde mens.”