Dit bedrijf zoekt zo dringend IT’ers, dat je al 1.000 euro krijgt als je contract tekent

Deinze - Het Deinse IT-bedrijf Progressive zoekt extra personeel. En om die zoektocht vlot te doen verlopen, zwaait het met een tekenpremie van 1.000 euro.

Progressive, gevestigd in industriezone De Tonne, specialiseert zich in automatisering voor bedrijven, voornamelijk via webapplicaties. Het bedrijf van de twee jonge ondernemers Ruben Gekiere en Teun Vanderghote bestaat drie jaar en zit in de lift. Ze zijn dan ook op zoek naar extra ontwikkelaars. Ondanks de groeiende groep afstuderende IT’ers is de zoektocht toch niet zo evident. “We zijn op zoek naar een heel specifiek profiel van .net-ontwikkelaars. Daar is de vraag heel groot. Maar als er honderd ontwikkelaars afstuderen, hebben slechts een tien à vijftiental dit profiel”, zegt Ruben Gekiere.

Net zoals topsporters

“Om te kunnen opboksen tegen de grote spelers zijn we dan ook bereid om gedreven ontwikkelaars met wat ervaring een tekenpremie te geven van 1.000 euro. Net zoals dat gaat bij topsporters. Bedrijven moeten tegenwoordig steeds vindingrijker te werk gaan om aan de stijgende vraag van klanten te kunnen beantwoorden. En dit is onze poging om op te boksen tegen de grote namen in de sector”, zegt Ruben. Maar ook nadien zal het personeel niets te kort komen. “Goed personeel moet je in de watten leggen en er voor zorgen dat ze niks te kort komen.

Bent u de man of vrouw die Progressive zoekt? Of kent u zo iemand? Waag dan uw kans via

info@progressive.be of de vacaturepagina op www.progressive.be.