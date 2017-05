Politie flitst nu ook fietsers dankzij nieuwe supercamera

Ronse - Wie te hard op de trappers gaat staan, heeft het vlaggen in Ronse, in Oost-Vlaanderen. Daar gaat de politie in de zone 30 actief controleren op te snelle fietsers. En je hoeft geen Greg Van Avermaet te zijn om op de bon te vliegen. “De camera is zo gevoelig dat hij al vanaf 20 kilo­meter per uur objecten kan flitsen”, klinkt het met ­enige trots in Ronse.

Bij een klassieke flitscamera is het niet mogelijk: een fietser vastleggen en nagaan of hij te snel rijdt. “Maar met dit type, de NK7, kan dat wel. De camera is gevoeliger dan andere modellen. Hij kan al voertuigen flitsen die 20 kilometer per uur rijden. Normaal kan je pas vanaf 30 kilometer per uur flitsen. En dit type kan als eerste gecertificeerde camera ook kleinere objecten zoals een fiets capteren”, zegt SecuRoad, producent van de moderne flitser.

In Ronse gaan ze nu met deze camera aan de slag, verstopt in een vuilnisbak. De korpschef heeft de camera gisteren trots voorgesteld. In de zones 30 gaat iedereen er voor de bijl: auto’s én fietsers. Een heksenjacht zal het niet worden. “Maar iedereen is wel gelijk voor de wet”, zegt Patrick Boel , korpschef van de lokale politie in Ronse.

Ook in smalle straatjes, waar je maximaal 20 kilometer per uur mag, zijn controles niet uitgesloten.

Patrick Boel , korpschef in Ronse, pakt uit met zijn superflitser. Foto: credit

Onder meer Gent, Geraardsbergen, Brakel en Oudenaarde hebben een gelijkaardige superflitser. Maar of ze ook daar achter spurtbommen aan gaan, is nog niet duidelijk.

Geen uitvluchten

Maar hoe moeten agenten fietsers dan vatten? Bij een overtreding zal de politie toch alleen maar een fietser op de rug zien? Een auto heeft tenminste nog een nummerplaat. “We mikken in de eerste plaats op snelle elektrische fietsen, waar je tot 45 kilometer per uur mee kan ­halen. Daar heb je ook verplicht een nummerplaat voor nodig”, klinkt het.

En wie geen nummerplaat heeft? Die zal ook niet ontsnappen. De kans bestaat dat er bij gerichte controles verderop een agent je staat op te wachten. Wie 10 kilometer per uur te snel rijdt in een zone 30, moet dan 53 euro betalen.

Wielertoeristen fietsen soms een pak sneller. “Deze maatregel zal wel op wat gemor onthaald worden bij een deel van onze leden”, zegt Frank Glorieux, grote baas bij Wielerbond Vlaanderen. “Maar we moeten ons allemaal aan de ­regels houden. Uitvluchten zijn er niet. Zowat elke wielertoerist heeft een computertje op zijn fiets waarvan hij de snelheid kan aflezen. Daar moet hij zich altijd bewust van zijn. Als bond hebben we ook een charter ­ondertekend waarin we beloven dat we ons houden aan alle verkeersregels.”

Ook de Fietsersbond steunt de verscherpte controles. “Zeker als er hierdoor meer controles in zones 30 zullen zijn. Die zijn gevaarlijker dan snelwegen, waar alleen maar auto’s rijden. In een zone 30 rijdt alles door elkaar: auto’s, fietsers en voetgangers. Als deze aanpak tot minder ongevallen kan leiden, zijn we zeker voor.”