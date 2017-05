Coucke investeert nog meer in slimme armband

Ondernemer Marc Coucke is sinds kort de grootste aandeelhouder van Uest, het bedrijf achter een slimme armband voor senioren.

Coucke had al aandelen, maar na een nieuwe investering heeft hij nu meer dan 50 procent in handen. Dankzij het digitale uurwerk, dat Zembro heet, kunnen ouderen overal en altijd –­ ook buitenshuis – alarm slaan. In de armband zit een gps ingebouwd om te achterhalen vanwaar de noodoproep komt, en een gsm om te bellen met de persoon in nood.

De armband – destijds een idee van een twintigtal Belgische ‘ondernemers’, onder wie CD&V-voorzitter Wouter Beke – blijkt twee jaar na de opstart een succes. Het horloge is intussen te koop in meer dan 200 winkels in de ­Benelux, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Volgens het bedrijf redt Zembro dagelijks minstens één senior in nood.