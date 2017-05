N-VA niet te spreken over “achterlijke” peukentegels

“Of het is dom en naïef, of het is pervers.” N-VA-parlementslid Björn Anseeuw is niet te spreken over de peukentegels die CD&V-minister Joke Schauvliege wil lanceren.

In de strijd tegen zwerfvuil komen er in heel Vlaanderen duizend ‘peuken­tegels’, een bakje in het trottoir waarin rokers hun sigaret kunnen gooien. De tegel wordt ingebouwd in het trottoir op een plaats waar rokers zich vaak ophouden. Bijvoorbeeld aan de uitgang van een station. Aan het station van ­Vilvoorde zit al zo’n tegel in de grond. ­“Beter dan alle andere oplossingen die we al probeerden”, klinkt het daar.

“Niet toevallig betaalt de tabaksindustrie de tegels: ze willen de tabaksverkoop veiligstellen”, zegt Anseeuw. “Dit valt moeilijk te rijmen met het rookstopbeleid.” Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) ziet er geen graten in. “Een verkennend experiment hoeft onze preventieve doelstellingen niet in de weg te staan.”