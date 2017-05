Dopingjager Hans Cooman: “In Vlaanderen nog nooit iemand betrapt op product dat Italianen nekte”

Aan de vooravond van de honderdste Giro werden Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni van de deelnemerslijst geschrapt nadat ze betrapt werden op het gebruik van het verboden GHRP. “Opvallend”, vindt Vlaams dopingjager Hans Cooman. “Want er wordt vaak op gecontroleerd, maar nauwelijks iemand op betrapt.”

Bij een controle buiten competitie werden in de urine van de Italiaanse wielrenners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni sporen van Growth hormone-releasing peptides gevonden. “Het is een verboden product dat de aanmaak van groeihormoon stimuleert”, legt Hans Cooman, coördinerende arts dopingcontroles van NADO Vlaanderen, uit.

“Het middel heeft een gelijkaardige effect als anabole steroïdes, maar is iets minder krachtig. Growth hormone-releasing peptides zorgen ervoor dat je beter recupereert na een inspanning en stimuleren de aanmaak van spiermassa. Sinds een tweetal jaar is het product opspoorbaar in urine en in Gent controleren we vaak op de aanwezigheid ervan in stalen. We hebben echter nog nooit iemand betrapt op het gebruik ervan. Ook elders in de wereld wordt er vaak gecontroleerd op deze doping, maar zijn overtredingen zeldzaam. Allicht hebben de twee renners daarop gespeculeerd.”