Zakenman stikte door duct tape terwijl overvallers zijn vrouw onder schot hielden

Jerry Coeman moet zich nog fel verweerd hebben toen hij in zijn villa werd overvallen, maar de overmacht was te groot. Foto: BFM, rr

Zoersel / Schelle - Bij een gewelddadige overval in Zoersel is woensdagnacht ondernemer Jerry Coeman (60) thuis om het leven gekomen. De man, succesvol handelaar in slaapkamers, werd overweldigd toen hij tv zat te kijken. Daarna werden zijn mond en neus afgeplakt met duct tape. Coeman stierf door verstikking. Speurders vermoeden een link met een gelijkaardige overval in Schelle, waarbij een baby onder schot werd gehouden.

Na een bezoekje van hun dochter woensdagavond, ging M., de echtgenote van Jerry Coeman, naar bed. Jerry bleef nog wat tv kijken, naar Prison Break. Wat later, rond 23.30 uur, moeten twee of drie gemaskerde mannen via de veranda de villa in de Kievitsweide zijn binnengedrongen.

De overvallers knevelden de zakenman en bedreigden ook zijn vriendin, die gewekt werd door het gestommel beneden. Ze sloegen op de vlucht met een Rolex, een gouden ketting en een juwelenkistje. Maar Jerry’s Porsche bleef onaangeroerd in de garage.

De familie van Jerry Coeman is in diepe rouw. “Je leest wel eens over een home invasion in de krant. Maar hoe groot is de kans dat zoiets je overkomt en zelfs fataal wordt? We kunnen het verlies van Jerry nog niet vatten.”

Coeman laat drie volwassen kinderen achter. De zakenman stampte de succesvolle beddenzaak Dream Team Slaapcomfort uit de grond en stond goed aangeschreven in Zoersel.

De speurders onderzoeken of er een verband bestaat met een eerdere overval in Schelle. Eind maart overvielen twee daders zakenman Filip Palmans, zijn vriendin en hun zeven maanden oude baby. Palmans kreeg zware klappen, zijn partner en kind werden onder schot gehouden maar bleven ongedeerd. Net als in Zoersel spraken de daders gebroken ­Engels en waren ze gemaskerd. Het leek hen niet te deren dat ze werden gefilmd.