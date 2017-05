Topdokter koopt vervolging af

Met stille trom vertrok oncoloog Stefaan Van Gool, bekend van de reeks Topdokters op Vier, twee jaar geleden uit het UZ Leuven. Er waren zware ethische en wetenschappelijke problemen met zijn studies op patiënten opgedoken.

Het Leuvense parket startte in ­juni 2015 een informatieonderzoek naar de praktijken van Van Gool. Dat onderzoek is intussen afgesloten met een minnelijke schikking, zo bevestigt het parket. “We hebben op 17 januari beslist om een voorstel tot minnelijke schikking voor te leggen aan de heer Van Gool. Die heeft de schikking volledig betaald binnen de vooropgestelde wettelijke termijn.” Hoeveel Van Gool heeft moeten betalen, wil het parket niet zeggen. Op inbreuken tegen de regelgeving bij klinische studies staat – als ze bewezen worden – tot twee jaar cel.

Het opsporingsonderzoek naar Van Gool kwam er nadat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in 2015 bij hem een inspectie had uitgevoerd. Het FAGG maakte zijn bevindingen over aan het Leuvense gerecht. Nog voor die inspectie, hekelde een onderzoekscommissie al dat Van Gool zijn experimentele tumorvaccins aanprees bij patiënten, terwijl niet vaststond dat ze zouden werken. Tot op vandaag is trouwens niet bewezen dat ze werken.