CLUBNIEUWS. Charleroi niet op zijn sterkst tegen Club, opvallende verschijning bij Anderlecht

Charleroi en Club Brugge trappen vanavond de zevende speeldag van Play-off 1 af. Voor Club Brugge is het van moeten, als het de landstitel nog wil behalen. Charleroi treedt alvast niet op zijn sterkst aan. Er is ook clubnieuws uit Anderlecht, Kortrijk, Gent, Union en Lokeren.

CHARLEROI/CLUB BRUGGE. Mazzu: “Michel en ik hebben hetzelfde idee over voetbal”

Charleroi-trainer Felice Mazzu is een van de ­mogelijke kandidaten om Michel Preud’homme op te volgen bij Club Brugge na dit seizoen. “Michel en ik hebben hetzelfde idee over voetbal”, aldus Mazzu. “Ik prijs me gelukkig dat ik goed met hem overeenkom”, was het enige dat hij er over kwijt wilde.

Voor de wedstrijd vanavond tegen Club Brugge is Charleroi wel wat onthoofd: Harbaoui en Marcq zijn geschorst, terwijl Baby geblesseerd moet toekijken. “Ik ben niet het type dat daarover gaat beginnen ­klagen. Het klopt dat het drie spelers zijn die vrij veel speelden, maar ik ben er van overtuigd dat hun vervangers dat goed zullen opvangen.”Vanavond zijn er op Mambourg trouwens voor het eerst tijdens deze play-offs meer dan 10.000 supporters. Uit Brugge zakken maar liefst 1.400 fans af.

LOKEREN. Lokeren mikt op Bezus (STVV) en Walsh (Genk)

Lokeren zoekt voornamelijk op drie posities naar versterking. Een spelverdeler, een hangende spits en een rechtsback. Voor de nummer 10-positie zijn ze uitgekomen bij Roman Bezus (26) van Sint-Truiden. De 19-voudige Oekraïense international – ex-Dynamo Kiev en Dnipro – maakte technisch een sterke indruk bij STVV, maar kon er nooit helemaal doorbreken en bleef steken op één assist en twee goals.

Voor de rechtsback-positie werd al gepraat met Sandy Walsh (22), die einde contract is bij RC Genk en naar een club wil waar hij titularis kan worden. Walsh is één van de drie kandidaten voor die positie.

ANDERLECHT. Nuytinck traint, Dendoncker niet

Opvallende verschijning gisteren op de training van Anderlecht. Bram Nuytinck (achillespees) trainde voluit mee en men probeert hem klaar te stomen voor de match tegen Zulte Waregem van zondag. Hij kan dan naast Spajic spelen. Opvallende afwezige gisteren: Leander Dendoncker. De man die alles speelt ondervindt toch lichte hinder, maar vooralsnog zijn er geen grote zorgen voor zondag.

AA GENT. Dhieudhiou tekent eerste profcontract

Glenn Dhieudhiou tekende gisteren zijn allereerste profcontract (tot 2020) bij AA Gent. De aanvaller werd onlangs 16 jaar oud en de binnen- en buitenlandse topclubs stonden in de rij om de talentvolle spits binnen te halen.

KV KORTRIJK. Sarr naar Engeland?

Cardiff wil de middenvelder Sidy Sarr (20) weghalen bij zusterclub Kortrijk.

UNION SINT-GILLIS. Contract Sadin wordt niet verlengd

Clubcoryfee Anthony Sadin verlaat op het einde van het seizoen het Dudenpark. Union gaat op zoek naar een doelman die de concurrentie kan aangaan met Saussez. Morren haakte af met een voetblessure en mist de trip naar Lierse. Ook Da Silva geeft verstek. Hij ondergaat volgende week een MR-scan aan de knie. Ook voor Martens komt de trip te vroeg na de elleboog van Sa, die doorverwezen werd naar de Reviewcommissie.