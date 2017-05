Deze renners maken het meeste kans om de eerste roze trui te pakken

Vandaag wordt iets na de middag op Sardinië de honderdste Giro d’Italia op gang geschoten. De eerste etappe gaat van Alghero naar Olbia.

De rit begint en eindigt langs de kust. Op drie heuvels van vierde ­categorie na, is dit een rit op maat van de sprinters. De top van de laatste helling San Pantaleo (3,2 km aan 5,6%) ligt op 21 km van de meet. De laatste vijf km telt zes bochten van 90 graden, waarvan de laatste op 600 meter van de finish. De laatste rechte lijn is acht meter breed en ideaal voor een sprint.

De eerste roze trui is allicht voor een spurter. De twee grootste kanshebbers rijden allebei voor een Belgische ploeg: André Greipel (Lotto-Soudal) en Fernando Gaviria (Quick Step Floors). Maar Caleb Ewan is een belangrijke uitdager.

De eerste kennismaking van Caleb Ewan met de Giro stopte vorig jaar op dag dertien zonder ritzege. De leeftijdsgenoot van Gaviria won vlot tijdens het seizoensbegin in Down Under (4 zeges) en Abu Dhabi (1 zege), maar viel nadien stil. De voorbije twee maanden verzamelde hij amper acht koersdagen.Bij Orica-Scott krijgt hij met Mezgec, Hepburn en Edmondson drie helpers in steun.

Italië rekent op het duo Sacha Modolo en Giacomo Nizzolo. Modolo (UAE Emirates) won in 2015 al twee Giro-etappes en toonde zijn snelle benen met twee ritzeges in Kroatië. Nizzolo komt na een knie­blessure aan de start met ­amper zes koersdagen.Hij won nog nooit een Giro-rit, maar pakte de voorbije twee jaar wel de puntentrui mee naar huis. Met Jasper Stuyven krijgt hij bij Trek-Segafredo een luxe-lead-out mee. Bij afwezigheid van Peter Sagan krijgt Sam Bennett bij Bora-Hansgrohe een kans. De Ier met roots in Wervik verbaasde dit jaar door een massasprint in Parijs-Nice te winnen.