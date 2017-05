Ariane-5-draagraket brengt met 45 dagen vertraging satellieten in baan rond aarde

Na een uitstel van 45 dagen is vrijdagochtend vanop de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana om 23.51 uur een Ariane-5-draagraket gelanceerd, die twee telecommunicatiesatellieten in een baan rond de aarde heeft gebracht. Dat heeft het Europese lanceerbedrijf Arianespace gemeld.

De Ariane 5 ECA maakte zichzelf 28 minuten na de lancering los van de Braziliaanse militaire en civiele satelliet SGDC, die breedbandinternettoegang in Brazilië moet aanbieden en tegelijkertijd de communicatie voor de overheid en het leger in het land moet verzekeren. Acht minuten later werd ook de Zuid-Koreaanse telecomsatelliet KOREASAT-7 in een baan rond de aarde gebracht, die communicatiediensten aanbiedt in Zuid-Korea, Zuidoost-Azië en India.

Sociale onrust

De lancering was oorspronkelijk voorzien voor 21 maart, maar door de sociale onrust in het Franse overzeese gebied was de lanceerbasis een maand lang geblokkeerd. De inwoners manifesteerden tegen de economische problemen in het land en de criminaliteit, en eisten betere gezondheidszorg. De Franse regering bereikte uiteindelijk een akkoord met de manifestanten en beloofde een investering van meer dan 3 miljard euro.

De basis werd op 22 april weer vrijgegeven, waardoor de activiteiten voor de voorbereidingen van de lancering konden hernomen worden. Volgens topman van Arianespace Stéphane Israël kostte de blokkering de raketbouwer en zijn partners tot 500.000 euro per dag.