Aalst in de ban van mysterieuze stank

Aalst - In een tiental straten in Aalst walmt er al enkele dagen een uiterst bizarre stank, die lijkt uit de rioleringen te komen. Ondanks spoelingen van de getroffen rioleringen blijft de stank aanhouden. Experts staan voor een raadsel, dat meldt de VRT.

Volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) lijkt de geur zich na de spoeling gewoon te verplaatsen. Eerst was er sprake van een gasgeur, maar noch de brandweer, noch netbeheerder Eandis konden een gaslek vinden. Intussen blijft de hinderlijke stank hangen.

“De geur komt wel degelijk uit de riolering, maar de exacte oorzaak is nog niet duidelijk. We hebben wel stalen laten nemen”, zegt de burgemeester aan VRT Nieuws. Hij benadrukt ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De politie is een onderzoek gestart.