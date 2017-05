Politiemensen kunnen ongestoord databanken over misbruik raadplegen

Er is nog te weinig controle op politiemensen die om foute redenen opzoekingen doen in politie- en andere databanken. Dat blijkt uit een rapport van toezichthouder Comité P dat De Tijd kon inkijken. Het Comité P vreest dat veel misbruiken onopgemerkt blijven. Het vraagt dat elke politiedienst verplicht wordt controles uit te voeren, en politiemensen zouden verplicht moeten worden voor elke opzoeking een reden op te geven. Voorts zouden de straffen op misbruiken strenger moeten worden.

Ruim acht op de tien politiemensen hebben toegang tot de grote politiedatabank, de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), en ze kunnen ook grasduinen in andere gevoelige databanken.



Deze week werd een rapport over dit probleem achter gesloten deuren voorgesteld aan het parlement. Daaruit blijkt onder meer dat het parket bijna geen misbruiken vervolgt. In 2013 leidde slechts één van de 88 aantijgingen voor “onrechtmatige toegang” tot een dagvaarding voor de strafrechter. Er werden tussen 2012 en 2015 wel 210 tuchtstraffen opgelegd.



Volgens het Comité P is dit nog maar het topje van de ijsberg. Dat denkt ook de koepel boven de lokale politiezones, de Vaste Commissie van de Lokale Politie. De toezichthouder wil daarom een duidelijke identificatie en een reden, bij elke raadpleging. Daarnaast moeten er controles komen én ontradende straffen, meent het Comité P.