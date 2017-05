Democraten beginnen luidkeels te zingen na afvoeren Obamacare

Na de stemming van het wetsvoorstel voor Trumpcare, het alternatieve plan voor de gezondheidszorg van de regering Trump, en dus de eerste stap naar afschaffing van Obamacare, begonnen de aanwezige democraten luidkeels te zingen. Het ging om een nummer van de groep ‘Steam’ uit de jaren ‘60: “Nanana Hey Hey Hey Goodbye”, een cynisch afscheid aan The Affordable Care Act beter gekend als Obamacare.

In de vorige versie van het plan zouden nog zo’n 24 miljoen Amerikanen hun gezondheidszorg verliezen, maar het is nog niet duidelijk wat er juist veranderd is aan dit plan. Trump wilde druk zetten op de twijfelende congresleden door een deadline te stellen. De president zei na de stemming dat hij er zeker van was dat het voorstel binnenkort ook door de Senaat goedgekeurd zal worden. Hij noemde Trumpcare een “geweldig plan dat alleen maar beter zal worden.”

