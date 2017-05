Duaal leren koppelt theorie aan praktijk: leerlingen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt

Op 1 september 2016 startten in Vlaanderen 130 leerlingen in een proefproject voor het stelsel van duaal leren ‘schoolbank op de werkplek’. 24 scholen bieden dit systeem aan. In West-Vlaanderen bundelen opleidingscentrum Woodwize en een aantal bedrijven de krachten. Ze geven jongeren die een opleiding houtbewerking volgen een kans op beroepservaring. “Je leert veel meer bij dan op school.”

Om de vroegtijdige schooluitval te verminderen, ontwikkelde de Vlaamse regering het stelsel van duaal leren. Daarbij sluiten jongeren een overeenkomst alternerende opleiding af en combineren ze enkele lesdagen met praktijkervaring op de werkvloer. Ze krijgen een trajectbegeleider/leerkracht die hen opvolgt en regelmatig de bedrijven bezoekt waar ze hun praktijkervaring opdoen. Ook in het bedrijf zelf kunnen de jongeren steeds terecht bij een begeleider, de mentor.

“Ik ben ervan overtuigd dat het duaal leren een grote stap vooruit is op gebied van praktische kennis”, meent Carl Bonte, zaakvoerder van Schrijnwerkerij Loncke uit Zwevegem. “Aangezien het twee dagen in de week betreft, kan ik het werk zodanig plannen dat de leerling een maximum aan diversiteit van werken voorgeschoteld krijgt”, stelt de zaakvoerder. “Ik denk wel dat het systeem best zou uitgebreid worden over twee jaar, maar dan wel met dezelfde leerling. Een deel van de praktijk zou nog wel in de school gegeven kunnen worden.”

Te beperkte praktische bagage

Nelson Bouden (19) volgt het zevende jaar interieurinrichting aan het VTI in Kortrijk. In het kader van duaal leren ervaart hij de praktijk dus bij Schrijnwerkerij Loncke. Nelson is helemaal gewonnen voor het systeem van duaal leren. “Je leert veel meer bij dan op school en het zorgt voor een degelijke knowhow om de zaken goed aan te pakken”, stelt hij. “Je leert geleidelijk aan hoe het voelt om vaak lange uren te werken en hoe hiermee om te gaan. Bovendien krijg je door het systeem van leren/werken ook meer structuur in je leven.”

Nelson bracht vorig jaar zijn zesde jaar TSO tot een goed einde, maar voelde zich nog niet klaar om bij een bedrijf te gaan werken vanwege het geringe aantal praktijkuren op school. “Vandaar dat ik in het traject stapte om ervaring op te doen en geleidelijk aan te weten te komen hoe het is om in een bedrijf mee te draaien. Ik volg nog drie dagen theorie op school. Dat betreft onder meer vakken als hout en tekenen, naast verspaning, kostprijsberekening en ergonomie. Op donderdag en vrijdag staat de praktijk op het programma, waarbij het aantal uren varieert al naargelang de uit te voeren werken en de afstand.”

Van begin tot einde

Voor Nelson is het een meerwaarde om zelfstandig van begin tot einde te kunnen meewerken aan een project. “Zo heb ik met de nodige ondersteuning en controle een wandmeubel gerealiseerd van a tot z. Wij voeren verschillende opdrachten uit en daarbij leer ik steeds van de methode die we gebruiken bij het maken van kasten, het leggen van parket, het opmeten voor maatwerk enzovoort.”

Praktijkervaring werkt. “Ik krijg op die manier inzicht in het verdelen van grote ruimtes en het plaatsen van gyproc wanden in badkamers en kantoren”, stelt Nelson Bouden. “Ik zie duaal leren vooral als een ervaringstraject waarbij ik kennismaak met verschillende efficiënte methodes. Later kan ik ‘kiezen’ welke methode het meest aangewezen is bij de uitvoering van een werk”, stelt hij.

Kans op vast werk

Ook Decoene Interiors uit Marke stapte mee in het stelsel van duaal leren en biedt een werkplaats aan Tjorre Soens (19), zevendejaars leerling interieurinrichting aan het VTI van Kortrijk. “Ik leer hier de praktijk echt kennen. Als je goed werk levert, is dit misschien een opstap naar vast werk. Ik ben snel afgeleid in de klas; werken zorgt voor meer structuur en concentratie”, vertelt Tjorre.

Tjorres taken bestaan onder meer uit het samenstellen van meubels, het lezen van tekeningen en plannen, opmetingen doen bij klanten thuis enzovoort. “Dit zijn niet echt allemaal nieuwe zaken voor mij. Maar het is vooral de ervaring die telt. Voorts leer ik veel van mijn collega’s en van de zaakvoerder die me zeer goed begeleidt”, stelt hij. Ik kan het systeem van duaal leren zeker aanraden voor andere leerlingen uit het technisch onderwijs. In combinatie met de theorie op school ben je beter voorbereid op een job op de arbeidsmarkt”, besluit Tjorre Soens.

