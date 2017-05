Bombay Sapphire Gin teruggeroepen: “Bevat dubbel zoveel alcohol als normaal”

In Canada zijn flessen van het populaire ginmerk Bombay Sapphire uit de winkelrekken gehaald. De reden? Een aantal flessen bevatte geen 40 procent, maar 77 procent alcohol. Dat meldt het Canadese agentschap voor de voedselveiligheid in een persbericht.

Winkeliers worden nu verplicht om de flessen van 1,14 liter met serienummer ‘L16304 W’ uit de rekken te halen. Wie zo’n fles gekocht heeft, kan die terugbrengen naar de winkel of leeggieten. Het agentschap heeft voorlopig nog geen weet over mogelijke slachtoffers, maar consumenten wordt ten zeerste afgeraden om van het product te drinken. Moederbedrijf Bacardi benadrukt dat de flessen enkel in Canada zijn verkocht. In ons land zijn dus geen ‘gevaarlijke’ flessen aanwezig.

Het is niet de eerste keer dat er zich in Canada zo’n incident voordoet. In maart werden flessen van het merk Georgian Bay ook al uit de winkels gehaald, omdat die ook dubbel zoveel alcohol bevatten.