Jager maakt filmpje in afgelegen bos, en plots duikt dit op in beeld

Om te zien hoe populair de plaats is bij lokale inwoners, installeerde een jager een filmcamera in de bossen nabij het Amerikaanse dorpje Cambridge. Toen hij terugkwam om de beelden te bekijken, kon hij zijn ogen niet geloven.

In beeld verscheen opeens een meisje, volledig in het wit gekleed. Haar armen en benen lijken wazig, haar gezicht lijkbleek.

Omdat het filmpje zo beangstigend is, begonnen mensen op sociale media al druk te speculeren over het bestaan van geesten. “Ik denk dat het de geest van een meisje is”, zei iemand. “Waarom ik dat denk? Kijk gewoon naar het beeld... Dat is toch duidelijk een geest.”

In eerste instantie leek niemand het meisje te herkennen op de videobeelden. Volgens de buurtbewoners gaan kinderen ook niet vaak in die buurt spelen.

Toch meldde een lokale zakenman onlangs dat het om zijn kleindochter zou gaan. “Een lokale zakenman heeft gezegd dat hij samen met zijn kleindochter in de bossen aan het wandelen was op het moment dat die beelden gemaakt werden”, zegt politiecommissaris George Bell. “Een naam kunnen we niet geven, aangezien we zijn verhaal nog niet hebben kunnen bevestigen.”

Tania Woodward - voorzitster van een lokaal team van paranormale onderzoekers - is sceptisch over zijn uitleg. Volgens haar is paranormale activiteit niet abnormaal in die omgeving.