Twee Belgen opgepakt in Alicante voor ontvoering bedrijfsleider

De Spaanse politie heeft twee 38-jarige Belgen opgepakt die in Alicante een man hadden ontvoerd. Ze eisten 150.000 euro losgeld, anders dreigden ze er mee hem om te zullen brengen.

Alles zou te maken hebben met het faillissement van een bedrijf in de buurt van Alicante, zegt de politie. Of het slachtoffer de bedrijfsleider is van het bedrijf dat failliet ging, wil men niet zeggen. De ontvoering zou wel draaien rond een zakelijk conflict, zo wordt bevestigd.

Het slachtoffer werd donderdag kort na de middag door twee onbekenden bedreigd met een wapen en in een auto geduwd. Hij had eerder al bedreigingen ontvangen.

De familie verwittigde de politie die een grote zoekactie startte.

Het duurde niet lang voor ze het duo vonden. Na een tip van een taxichauffeur wisten ze dat zich in de buurt van de San Mateostraat in de wijk Pla bevonden. Daar werd de man ook bevrijd.

Hij verklaarde dat de twee hem dwongen om 150.000 euro te betalen en namen hem mee naar een lokaal bankkantoor, waar hij het geld moest afhalen.

Uiteindelijk konden de twee daders zonder veel problemen worden gearresteerd.