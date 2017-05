Kind (11) levenloos aangetroffen in Oostendse jeugdherberg

Oostende - In jeugdherberg De Ploate, in Oostende, is vrijdagochtend een kind (11) levenloos aangetroffen. Over de omstandigheden van het overlijden is tot heden niets bekend. De politie en het parket bevestigen het overlijden, maar kunnen geen verdere details kwijt.

De jongen was er op zeeklassen met zijn school uit Heist-op-den-Berg. Omstreeks 8 uur vrijdagochtend kwam een Medisch Urgentieteam ter plaatse om het kind te reanimeren. Alle hulp kwam te laat.

Het labo en de wetsdokter zijn momenteel ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. De politie bevestigt het overlijden, het parket bevestigt maar geeft voorlopig geen commentaar.

De dienst slachtofferhulp van de politie Oostende ontfermt zich over de leerkrachten en klasgenootjes van de jongen. Slachtofferhulp van de politie in Heist-op-den-Berg ontfermt zich over de familie, aldus Carlo Smits van de Oostendse lokale politie.

Onze redactie heeft uit goede bron vernomen dat het hoogstwaarschijnlijk om een natuurlijk overlijden gaat en er dus geen kwaad opzet in het spel is.

Foto: Simon Mouton

Foto: Simon Mouton