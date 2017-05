België boven in Premier League! Drie landgenoten genomineerd als “Speler van de Maand”

De drie Rode Duivels krijgen concurrentie van Sergio Agüero (Manchester City), Eric Bailly (Manchester United), Christian Eriksen (Tottenham) en Son Heung-min (Tottenham).

Vertonghen (maart 2013), Benteke (april 2015) en Hazard (oktober 2016) wonnen de onderscheiding allen al één keer. Vorige maand viel de keuze in de onlinepoll op Romelu Lukaku (Everton).

SEVEN has to become ONE! Who is your @EASPORTSFIFA April Player of the Month? VOTE https://t.co/xbeRQf1bQO pic.twitter.com/7j9uG7nEwk