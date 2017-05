Dronken Belg rijdt Westerscheldetunnel in langs de verkeerde kant

Een 60-jarige man uit Deurle (Oost-Vlaanderen) is door de Nederlandse politie opgepakt omdat hij aan het spookrijden was in de Westerscheldetunnel in Zeeland. De man legde een positieve alcoholtest af.

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een automobilist uit België aangehouden omdat hij met een slok te veel op aan het spookrijden was in de Westerscheldetunnel. Hij slingerde door de tunnel en kwam uiteindelijk voor een gesloten slagboom te staan, zegt de Nederlandse politie.

De politie kreeg rond 05.30 uur de melding dat een automobilist tegen de rijrichting in door de westbuis reed, waarin het verkeer normaal gesproken van Borssele naar Terneuzen rijdt. Daarbij zou hij volgens de melder ook tegen de tunnelwand zijn gereden.

De Westerscheldetunnel werd vanwege de spookrijder en het risico op ongevallen korte tijd in beide richtingen afgesloten

De agenten vonden de spookrijder, een 60-jarige man uit Deurle in België, even later in een stilstaande auto.

?De politie wijst erop dat de signalisatie aan de tunnelingangen nochtans meer dan duidelijk is.

Bij een eerste ademanalyse bleek de Belg te veel te hebben gedronken. Hij is meegenomen naar het bureau voor een bloedonderzoek. ?

