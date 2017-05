Vergeet je BMI: dit is de nieuwe graadmeter voor een gezond gewicht

Er is een nieuwe manier gevonden om gezond lichaamsgewicht te berekenen. Binnenkort spreken we wellicht niet meer over BMI maar over BVI of Body Volume Index.

BMI of Body Mass Index is de verhouding tussen je gewicht in kilogram en je lengte in het kwadraat. Scoor je tussen de 18,5 en 25, dan heb je een normaal gewicht. Het is een methode die al heel oud is, maar waar toch ook wat kritiek op te geven valt. Ben je heel groot of heb je veel spiermassa, dan bestaat de kans dat je volgens je BMI de stempel 'overgewicht' krijgt.

Er is dus al langer nood aan een nieuwe manier om gezond lichaamsgewicht te berekenen. Wetenschappers van de Amerikaanse Mayo Clinic hebben daarom dat BMI onderzocht en een beter systeem ontwikkeld. BVI of Body Volume Index berekent de verhouding van je totale lichaamsvolume en het volume van je buik. "De taille kan een heel belangrijk inzicht geven in onze gezondheid", zegt onderzoeker Jose Medina Inojosas van de Mayo Clinic aan Business Insider.

Een interessante nieuwe methode dus, zeker omdat de klassieke BMI geen rekening houdt met waar het vet precies is opgestapeld in het lichaam. En verschillende studies toonden eerder al aan dat buikvet een niet te onderschatten indicator is en dat er een belangrijke link is tussen buikvet en een verhoogd risico op diabetes en hartziekten.

BVI dus in plaats van BMI. De Amerikaanse wetenschappers ontwikkelden meteen ook een app waarmee je zelf je BVI zou kunnen berekenen. Je neemt foto's van jezelf in ondergoed en een minuut later weet je je BVI al.