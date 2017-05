Test-Aankoop beschuldigt Carrefour ervan “illegale” kortingen toe te kennen

Consumentenorganisatie Test-Aankoop stelt dat supermarktketen Carrefour illegale kortingen geeft. Klanten krijgen bepaalde kortingen op voorwaarde dat ze de Carrefour-betaalkaart gebruiken. Volgens de consumentenorganisatie is dat bij wet verboden.

“We hebben vastgesteld dat warenhuis Carrefour kortingen biedt aan klanten die gebruikmaken van hun kredietkaart. Zo krijgt men 5% korting op een ganse kip of 10% korting op een brood, maar dan wel op voorwaarde dat er betaald wordt met de Visakaart van Carrefour!”, luidt het bij Test-Aankoop. De consumentenorganisatie stelt dat het illegaal is om kortingen te geven “op basis van welk betaalmiddel men gebruikt. Dat staat letterlijk in het wetboek economisch recht”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop.

Foto: Carrefour

“Klopt niet, de wet laat dit toe”, reageert Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve. “Wij geven in essentie geen korting. De Carrefour-Visa is voor ons het betaalmiddel met de laagste transactiekosten. Wat we dus uitsparen geven we terug aan de klant”, klinkt het nog.

“Ook is de Carrefour-Visa niet per definitie een kredietkaart”, aldus nog van Outryve. “Deze heeft ook een debetfunctie, als de klant betaalt krijgt hij de keuze welke functie hij wil gebruiken. Ook doen wij, net als bi om het even bij welke bank, voorafgaand onderzoek om te kijken of de houder van de kaart wel krediet mag krijgen, of hij zichzelf niet in financiële problemen gaat werken.”

Brief aan de minister

Test-Aankoop stuurde inmiddels een brief aan minister Peeters om het fenomeen aan te kaarten. “We hebben nog geen stappen ondernomen, maar die zullen die wel overwegen als Carrefour zich niet conformeert”, klinkt het bij de woordvoerder van Test-Aankoop, “klanten krijgen niet altijd korting op alles, maar er is wel sprake van te veel prikkels om die kaart te gebruiken. Als dan een klant, door die prikkels, meer uitgeeft op krediet dan hij kan betalen, moet hij die met interesten de maand nadien terugbetalen”.