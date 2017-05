Haast onmogelijk en als het lukt zou het niet eens tellen. En toch zal hele wereld kijken of mens hiertoe in staat is

Zaterdagochtend om kwart voor zes ’s morgens - een zorgvuldig uitgekiend tijdstip - zullen drie zorgvuldig uitgekiende marathonlopers op het Formule 1-circuit van Monza - een zorgvuldig uitgekiende locatie - proberen iets te doen wat tot dusver geen mens ooit is gelukt. De drie zullen proberen de totaalafstand van 42,195 kilometer van de marathon in minder dan twee uur te lopen. Het lijkt een schier onmogelijke opdracht, maar de zorgvuldig uitgekiende omstandigheden geven het trio misschien een kans. De wereld kijkt met grote ogen toe. “Als het lukt, zal dit het grootste moment in de geschiedenis van de atletiek worden”, aldus viervoudig olympisch kampioen Mo Farah.

Een marathon lopen in minder dan twee uur. Er zijn er niet veel die geloven dat het überhaupt kan, en als het al zou lukken, zal het niet voor morgen zijn. Toch is dat precies wat de Amerikaanse sportgigant Nike morgen, zaterdag, wil proberen. Om kwart voor zes ’s morgens zullen de Keniaan Eliud Kipchoge (32), de Ethiopiër Lelisa Desisa (27) en de Eritreeër Zersenay Tadese (35) eraan beginnen.

Het huidige wereldrecord op de marathon staat op naam van de Keniaan Dennis Kimetto, die in september 2014 de marathon van Berlijn uitliep in 2 uur, 2 minuten en 57 seconden. Daar moeten dus in één klap nog 2 minuten en 58 seconden vanaf. Om aan te geven hoe moeilijk dat is: er was dertig jaar nodig om drie minuten af te doen van de 2 uur, 8 minuten en 34 seconden die de Australiër Derek Clayton op 30 mei 1969 liep. Het heeft nog eens vijftien jaar gekost om tot het huidige wereldrecord van Kimetto te komen.

De Keniaan Dennis Kimetto poseert met het huidige wereldrecord. Foto: REUTERS

De ideale omstandigheden...

In theorie zou het echter mogelijk moeten zijn, op voorwaarde dat alle omstandigheden perfect zijn. Dus probeert Nike die omstandigheden te creëren. Geschiedenis op bestelling, zeg maar. Zo zal de recordpoging plaatsvinden op het Formule 1-circuit van Monza omdat dat de beste ondergrond, gemiddelde temperatuur, luchtdruk en windweerstand biedt. Er zullen wisselende tempomakers zijn gedurende de volledige afstand, lopers die het trio zullen begeleiden naar een tijd onder de twee uur en hen ineens uit de wind zullen houden. Er is aangepaste voeding voorzien en de drie krijgen drankjes die aangereikt worden via een brommer opdat ze geen tijd zouden hoeven verliezen. Nike wachtte ook tot het allerlaatste moment met het bekendmaken van de exacte datum en aanvangsuur om zeker te zijn dat de weersomstandigheden op het gekozen moment zo goed mogelijk zullen zijn.

De grote troef van de lopers zou echter de nieuwe schoen van Nike moeten worden. Kipchoge, Desissa en Tadese zullen hun recordpoging ondernemen met de Zoom VaporFly Elite. Die maakt gebruik van een revolutionaire tussenzool van koolstofvezelplaat en Nike maakt zich sterk dat die de lopers nog net die paar procentjes meer zullen geven. Elk van de uitverkoren atleten zal een helemaal op hem afgestemde versie krijgen van die schoen.

... maar het zou toch niet tellen

Ironisch genoeg zorgen bovenstaande ideale omstandigheden er net voor dat, mocht de recordpoging lukken, de tijd... niet zou tellen. Het gebruik van tempomakers die elkaar afwisselen en dus steeds fris zijn voor de volledige afstand van de marathon druist immers in tegen de regels van Internationale Atletiekfederatie IAAF, terwijl ook de toediening van de drankjes niet overeenstemt met de manier waarop het eigenlijk zou moeten gebeuren. Het geeft de lopers immers een oneerlijk voordeel in vergelijking met de atleten die hun records vestigden in echte loopwedstrijden. Tot slot worden er ook vraagtekens gesteld bij de geldigheid van de schoen die Nike zal gebruiken. Die was immers speciaal ontworpen om “bijkomende hulp” te verstrekken bij het lopen, terwijl de gebruikte schoenen volgens de atletiekfederatie net niet meer voordeel zouden mogen geven dan wanneer de atleet blootsvoets loopt.

Daarnaast zijn er de marathonlopers zelf. Kipchoge, Desisa en Tadese zijn zonder enige twijfel wereldtop, maar de drie beste marathonlopers ter wereld zijn het niet. Nee, het zijn de drie atleten die onder contract liggen bij Nike en die volgens het Amerikaanse merk het meeste kans maken onder de twee uur te duiken. De laatste vier wereldrecordhouders liggen immers allemaal onder contract bij... grote concurrent Adidas. De hoop van Nike lijkt vooral op de schouders van Kipchoge te rusten, die met een persoonlijke besttijd van 2 uur, 3 minuten en 5 seconden al aardig in de buurt kwam van de magische grens van twee uur. “Ik zien niet waarom ik niet onder de twee uur zou kunnen duiken als ik goed voorbereid ben”, zei die al. “Mijn boodschap is dat een mens geen beperkingen heeft.”

Eén grote promostunt

Het hele merkgegeven en het feit dat Nike een aangepaste versie van de speciaal ervoor ontworpen schoen ook op grote schaal wil gaan verkopen, zorgt voor aardig wat scepsis rond het project. “Dit heeft maar weinig te maken met marathons en alles te maken met schoenenverkoop”, klonk het al schamper uit de mond van looptrainer Kevin Hanson, die onder meer olympische medaillewinnares Desiree Linden begeleidde. De zorgvuldig uitgekiende marketingcampagne van Nike laat wat dat betreft ook maar weinig aan de verbeelding over. Voor hen is dit in de eerste plaats een leuke manier om zichzelf in de markt te zetten en ineens wat promotie te maken voor hun nieuwe schoen.

Toch zal zaterdagochtend de hele wereld toekijken naar deze unieke recordpoging. Promostunt of niet. Of de tijd nu officieel erkend wordt of niet. Mocht het lukken, zou Nike immers als eerste bewijzen dat het mogelijk is dat een mens de volledige 42,195 km onder de symbolische grens van twee uur kan lopen. “Als dit lukt, zal dit het grootste moment in de geschiedenis van de atletiek worden”, zei viervoudig olympisch kampioen langeafstandslopen Mo Farah.

De recordpoging zal niet bijgewoond worden door publiek - het zou de ideale omstandigheden kunnen verstoren, weet u wel. Maar Nike voorziet wel een livestream mét twee commentatoren.