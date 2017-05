Vijftiger ontvoerde en verkrachtte 14-jarige jongen

Londerzeel - Een 54-jarige man uit Londerzeel is vrijdag voor de Brusselse correctionele rechtbank verschenen omdat hij afgelopen zomer een 14-jarige jongen had ontvoerd en verkracht. Enkele uren na die feiten zou hij een tweede jongen aangerand hebben. Het parket Halle-Vilvoorde eiste een celstraf van 6 jaar tegen de man. Volgens zijn advocate zijn de feiten te verklaren door de jarenlange alcoholverslaving van de vijftiger.

Het 14-jarige slachtoffer was op 20 juli met een vriend op weg toen ze werden aangesproken door een man in een wagen die zich voordeed als politieagent en hen beschuldigde van sluikstorten. Die man, de 53-jarige Alain T., beval één van de jongens in te stappen en nam hem mee naar een afgelegen terrein waar hij de jongen zogezegd fouilleerde. Daarbij betastte T. de jongen vooral in de schaamstreek en penetreerde hem nadien, eerst met een vinger en vervolgens met een hard voorwerp.

Terwijl de jongen later die dag zijn verhaal deed aan de politie, reed T. rond en sprak hij twee andere jongens aan. Ook bij hen deed hij zich voor als politieman en probeerde hen in zijn wagen te krijgen. Toen dat niet lukte, ging hij naast hen op een bankje zitten en streelde over de benen van één van hen.

Alain T. beweerde vrijdag zich niets van die feiten te herinneren, wat het parket ertoe aanzette hem als totaal gewetenloos te omschrijven en een celstraf van 6 jaar te vorderen. De verdediging wees erop dat de gerechtspsychiater bij T. geen geestelijke stoornissen, tekenen van psychopathie of pedofiele neigingen had vastgesteld.

“Ik vrees dat er geen andere verklaring is dan zijn jarenlang drankmisbruik, en pleit voor een straf met probatie-uitstel en een residentiële behandeling”, klonk het.

Het vonnis valt op 26 mei.