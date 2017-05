Hiermee doet prins Harry zijn vriendin heel veel plezier

In een interview met Good Housekeeping vertelt Meghan Markle, de vrouw die het hart heeft veroverd van prins Harry, meer over zichzelf. De actrice, bekend van Suits, was in een vorig leven kalligrafe en vertelt dat er weinig is waar je haar meer plezier mee kan doen dan met een handgeschreven briefje.

De vriendin van Harry is een van de actrices in Suits, een advocatenserie uit Amerika. Ze vertolkt de rol van Rachel Zane, een juridisch medewerker en de love interest van een van de jonge advocaten op het kantoor. Voor deze rol speelde ze ook in films zoals Get Him to the Greek en Horrible Bosses.

Voor Meghan Markle actrice werd en voor ze verliefd werd op prins Harry was ze kalligrafe. Dat vertelt ze in een interview met Good Housekeeping. "Ik was kalligrafe voor huwelijken en allerhande evenementen. Ik deed het als bijberoep, terwijl ik audities deed. Ik hou enorm van handgeschreven briefjes, ik vind ze zelfs een vorm van kunst. Toen ik de eerste keer op tv kwam, kreeg ik van mijn vader een handgeschreven briefje dat ik nog steeds bewaar. Het idee dat iemand de tijd genomen heeft om iets met pen op papier te zetten, vind ik heel bijzonder."

Of prins Harry haar ook heeft verleid met een handgeschreven briefje, heeft ze niet verteld.