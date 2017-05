Vloeken is zo slecht nog niet, je krijgt een hogere pijngrens en wordt er sterker van

Herhaaldelijk vloeken tijdens een zware inspanning zorgt ervoor dat je beter presteert. Dat hebben psychologen nu bewezen in hun onderzoek. “Van eerder onderzoek wisten we al dat vloeken pijn draaglijker maakt, maar nu kunnen we ook bewijzen dat het ons sterker maakt”, zegt Dokter Richard Stephens, professor psychologie aan de universiteit van Keele in Staffordshire, Groot-Brittannië.

Een team van psychologen heeft testen uitgevoerd om te kijken welke effecten vloeken had. Zo werd eerder in het onderzoek al aangetoond dat het gebruik van vloekwoorden je pijngrens significant kan verhogen. En nu blijkt ook dat je er sterker van wordt.

“We lieten mensen verschillende woorden doorheen dezelfde test herhaaldelijk zeggen”, legt Stephens uit. Wanneer de testpersonen een vloekwoord gebruikten, ging hun prestatievermogen significant omhoog. Zo konden ze gemiddeld 3 à 4% meer kracht uitoefenen tijdens een fietstest en 8% meer kracht tijdens de handgrijp-test.

Geen verklaring

“We hebben niets nieuws ontdekt, maar we zijn het fenomeen wel wetenschappelijk en objectief in kaart aan het brengen”, zegt Stephens. “Ik denk dat mensen over het algemeen instinctief naar vloekwoorden grijpen wanneer ze pijn hebben of een beetje extra kracht nodig hebben.”

Toch blijft de oorsprong van het fenomeen een raadsel. “We weten nog niet waarom vloeken een effect heeft op onze kracht of onze tolerantie van pijn”, aldus Stephens. “Het zou te maken kunnen hebben met het afleidende aspect van de vloekwoorden. De woorden lijken een vorm van emotionele taal en misschien is het net dat emotionele effect dat leidt tot een betere prestatie. Maar dat is nu nog gewoon speculatie.”