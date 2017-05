Vlaams meisje krijgt baby na verkrachting door vluchtelingen

Hasselt - De Hasseltse strafrechter heeft vrijdag twee Afghaanse vluchtelingen veroordeeld tot vijf en twee jaar cel voor de brutale verkrachting en aanranding van een Limburgs meisje van 16. Het minderbegaafde slachtoffer was in april 2015 door het duo meegelokt aan het station. In het appartement van een van de daders kreeg ze een mix van alcohol, energiedrank en de verkrachtingsdrug Rohypnol toegediend.

Het meisje, die eerder al eens van huis wegliep, kwam in contact met de daders via Facebook. Na het drinken van de cocktail met Rohypnol verklaarde ze alles dubbel te zien, waarna ze haar ogen niet meer kon openhouden, koud had en rilde. Ze moest bovendien drie keer overgeven. De 22-jarige Afghaan verkrachtte haar daarop. Zijn kompaan is enkel voor aanranding veroordeeld. In totaal hielden de twee het meisje drie dagen vast. Ze wist uiteindelijk te ontkomen met de hulp van een vriendin en is intussen is ze bevallen van een kind van haar verkrachter.

Uit onderzoek blijkt dat de baby die de vrouw in december kreeg wel degelijk een gevolg van de verkrachting is. Het 16-jarige meisje besloot het kind te houden of dreigde er anders weer mee om weg te lopen. Doordat ze enkele dagen vast had gezeten, had het gebruik van een morning-afterpil geen enkele zin meer.

De daders zijn elk voor vijf jaar uit hun rechten ontzet. De jongste veroordeelde (21) is door het aanslepen van het proces inmiddels het land uitgezet. Zodra hij terug voet aan land zet in België riskeert hij onmiddellijke aanhouding. De vader van het kind is veroordeeld tot het betalen van 75.000 euro aan de moeder, omdat hij haar nu dwingt tot extra kosten. Daar komt nog eens 11.000 euro schadevergoeding bovenop voor de ouders van het slachtoffer. De andere veroordeelde moet 9.500 euro ophoesten.