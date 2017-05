Zo red je de zool van je strijkijzer

Is de zool van je strijkijzer vuil of beschadigd? Liesbeth van Het Poetsbureau heeft tips.

Is de zool van je strijkijzer vuil geworden? Strooi een flinke dosis zout op een houten snijplank en leg er een stuk bakpapier op. Zet het strijkijzer zo heet mogelijk en strijk er een minuut mee over het bakpapier. Het zout trekt het vuil van de zool.

Heb je per ongeluk over een print gestreken? Aan een kapotte print valt helaas nietveel meer te doen, maar de zool van het strijkijzer kun je nog wel redden. Laat het ijzer afkoelen. Drenk een proper doekje in azijn en zet er het strijkijzer op. Laat het een halfuur intrekken. Ga dan met een zachte, vochtige doek over de zool. Herhaal dit als het vuil nog niet helemaal verdwenen is.

Meer schoonmaaktips vind je in De Grote Schoonmaak Bijbel, een uitgave van Lannoo en Het Poetsbureau.

