Motörhead in je achtertuin of Madonna op café? Het kan, met wat verbeelding

Motörhead in je achtertuin? Of Madonna in het theater achter de hoek? Het kan. Als je je ogen een beetje dichtknijpt, tenminste. Tributebands schieten als paddenstoelen uit de grond in Vlaanderen en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Maar valt er ook geld te rapen? “Succes heb je enkel als je performance nagenoeg perfect is.”