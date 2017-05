Vijf tips om af te vallen, zonder te diëten

Vergeet shakes, light en lijnen, want vandaag is het Anti-Dieetdag. Niet alleen omdat je zonder schuldgevoel dat extra croissantje zou kunnen eten, maar vooral omdat sommige diëten slecht of zelfs gevaarlijk kunnen zijn voor je gezondheid.

De Anti-Dieetdag ontstond in 1992 als reactie op de zelfdoding van een tienermeisje met een eetstoornis in Groot-Brittannië. Op de dag wordt stilgestaan bij de mogelijke gevaren van extreme diëten. "Streng en afvallen gaan niet samen. Als je jezelf te veel beperkingen oplegt, hou je het niet vol en komen de kilo’s er na verloop van tijd toch gewoon weer aan", zeggen diëtiste Nicky Somers en coach Anne-Sophie Grisar van Weight Watchers. Zij bundelden vijf tips om stil te staan bij wat je eet, zonder je lichaam uitt te hongeren

1. Weet waarom je eet

“Als je fysieke honger hebt, knort je maag. Maar zelfs als je net gegeten hebt, kunnen externe prikkels je hongerig maken. Zoals gesprekken over een restaurant, televisiereclames of de geur van vers brood als je voorbij de bakker wandelt. Als je weet waarom je iets wilt eten, kun je bewustere keuzes maken. Probeer ook te weten te komen of je écht honger hebt, want soms verwarren mensen honger met dorst. Drink dus altijd eerst een glas water vóór je iets eet."

2. Eet mindful

“Neem voldoende tijd om te eten en ga ergens rustig zitten zonder afleidingen. Eet niet te snel, want de verzadiging komt pas na 20 minuten. Geniet vooral van de eerste hap. Neem de structuur, smaak en geur waar en kauw minstens 30 keer. Uit onderzoek blijkt dat de eerste happen het lekkerst zijn en je een tevreden gevoel geven. "

3. Gun je je stuk chocolade

“Wat niet mag, is vaak net hetgeen je zal willen. Als je het gaat uitstellen, dan wordt het verlangen alleen maar groter en geraak je gefrustreerd. Gun je daarom regelmatig iets lekkers zodat je kan genieten zonder schuldgevoelens. Wij raden altijd aan om elke week te proberen om in 80% van de gevallen voor gezonde voedingsmiddelen te kiezen, zoals volkoren producten, vis en groenten en fruit. De andere 20% kun je dan gerust genieten van een glas wijn of een stuk pizza.”

4. Beweeg niet omdat het moet

"Sporten is een woord dat mensen vaak afschrikt, en dat hoeft helemaal niet. Je kan ook gewoon bewegen door een extra wandeling te maken of te gaan shoppen. Zodra je beweging niet als een plicht, maar als iets positiefs gaat zijn - misschien zelfs als tijd voor jezelf - wordt het gemakkelijker."

5. Maak tijd voor me-time

“Het kan wonderen doen om even tot rust te komen, dan kan je opnieuw heel de wereld aan. Het hoeft niet altijd een volledige dag te duren, je kan ook gewoon een beperkte tijd per dag inplannen om even te gaan zitten met een kopje koffie of thee bijvoorbeeld.”

