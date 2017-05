“Hoezo, relletjes rond mijn persoon?” In tegenstelling tot de voltallige buitenwacht, heeft Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) niet de indruk dat ze de voorbije maanden onder vuur gelegen heeft. “Ik heb al veel meer meegemaakt in mijn leven, hoor.” Haar vetes met Unia of het ontslag van diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva noemt Homans “een botsing van ideeën, eigen aan het politiek debat”. “Alleen: als een vrouw gedreven aan politiek doet, is ze een bitch. Als een man dat doet, is hij een staatsman.”