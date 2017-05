Met dit simpele trucje kan je nagaan of je een slaapprobleem hebt

Een goede nachtrust vormt de basis voor een goede dag. Toch wordt er steeds minder geslapen: een recente studie in het Verenigd Koninkrijk toont aan dat 40% van de bevolking er minder dan zes uur slaapt per nacht - en dat zou lang niet genoeg zijn.

Er is een simpel trucje om na te gaan of ook jij een slaapprobleem hebt. De Britse dokter Michael Mosley, expert in slapeloosheid, toonde op BBC hoe je kan nagaan of je meer slaap nodig hebt. Je hebt er alleen een lepel, een horloge en een dienblad of bord voor nodig.

“Je moet in het midden van de dag naar bed gaan en checken hoe lang het duurt voordat je in slaap valt”, legt dokter Mosley uit. “Kijk hoe laat het is vlak voordat je je ogen sluit en hou dan een lepel in je hand, over de rand van het bed. De lepel moet op het dienblad of bord terechtkomen wanneer je echt in slaap valt.”

Het geluid van de kletterende lepel maakt je normaal gezien wakker en het is dan dat je weer op je horloge moet kijken. “Als je in slaap viel na een kwartier, is alles oké. Na tien minuten heb je een matige slaapstoornis. Als je al sliep na vijf minuten of minder, heb je echt een slaapprobleem.”