Dit verloren beeldje kwam na twee eeuwen opnieuw thuis

Leuven - Een kostbaar albasten beeldje dat meer dan tweehonderd jaar geleden spoorloos verdween uit Leuven, is teruggevonden.

We zetten in op middeleeuwse beeldhouwkunst. Dat we dit beeldje terughalen, bewijst dat onze keuze loont Denise Vandevoort

Een team van Museum M merkte het beeldje op tijdens een prospectiebezoek aan The European Fine Art Fair (TEFAF) in Maastricht, de jaarlijkse, prestigieuze kunst- en antiekbeurs. Het is een albasten putto, een naakte engel uit steen, dat vanaf 1560 de sacramentstoren van het Celestijnenklooster in Heverlee sierde.

Het beeldje werd toen vergezeld door een soortgelijke putto die vandaag deel uitmaakt van de collectie van de stad Leuven. De beeldjes bleven bijna tweeëneenhalve eeuw samen, tot grote delen van het klooster, waaronder de sacramentstoren, in 1796 vernield en geplunderd werden. Boosdoeners waren ‘Rosse Max en zijn bende’, een groep Leuvense revolutionairen. Als gevolg van de plunderingen ging één putto verloren.

De ontdekking van de verloren putto is geen toeval. M prospecteert namelijk actief op kunstbeurzen met als doel de kunstcollectie van de stad verder te verrijken.

Het nieuw aangekochte stuk is een uiterst waardevolle aanvulling voor de collectie. Voorzitter Denise Vandevoort is blij dat het beeldje terug naar huis komt. “Vier jaar geleden hebben M en de stad Leuven ingezet op competentieontwikkeling omtrent middeleeuwse beeldhouwkunst. Deze aankoop bevestigt dat die keuze loont en dat we hierdoor in staat zijn geweest om dit Leuvense werk te identificeren en terug naar onze stad te brengen.”

Historische waarde

Naast het feit dat het om een prachtig albasten beeldje van uitstekende kwaliteit gaat, zijn het voornamelijk de rijke geschiedenis en de historische waarde van het verloren topstuk, die het van onschatbare waarde maken voor M en de stad Leuven.