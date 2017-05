De moeder der terreurgroepen is niét ISIS: “De échte dreiging zijn we uit het oog verloren”

Niet ISIS maar wel een andere is de terreurorganisatie waarop we zouden moeten focussen. Dat vinden Amerikaanse veiligheidsexperts.

Al maanden is de wereld in de ban van aanslagen van Islamitische Staat. De groep zaait niet alleen terreur in onder andere Europa, Amerika en Rusland, maar ook in Syrië en Irak houdt de terreurgroep lelijk huis. Toch is de échte dreiging niet ISIS, zo klinkt het bij de Trump-administratie. Dat is nog steeds Al-Qaeda, de terroristische beweging die bijna 16 jaar geleden de aanslagen van 11 september pleegde.

Aanslagen van 11 september Foto: Reporters / REDUX

Op 13 april dropte de VS ‘de moeder aller bommen’, de krachtigste bom die er bestaat na de atoombom, op een netwerk van grotten en tunnels van ISIS in Afghanistan. Tientallen ISIS-strijders zouden daarbij gedood zijn geweest. Die bom was verwoestend, maar ze werd gebruikt tegen het verkeerde doelwit, omwille van de verkeerde redenen, zeggen analisten. De regering van Trump suggereerde achteraf dat de bom vooral ook bedoeld was om ISIS en Noord-Korea te intimideren, eerder dan dat de bom echt militaire verschuivingen moest veroorzaken in Afghanistan.

Foto: EPA

Focus op ISIS

Het klopt dat ISIS-militanten in Afghanistan in het land al een aantal aanslagen hebben uitgevoerd, zoals onder andere een aanval op een konvooi van de NAVO, begin mei. Maar ISIS slaagt er niet in om écht voet aan de grond te krijgen in Afghanistan. Dat het Amerikaanse leger samen met Afghaanse troepen ook al een aantal ISIS-leiders heeft gedood, maakt het er voor ISIS alleen maar moeilijker op.

Maar hoewel de focus, onder andere door de gruwel van ISIS en door een aantal kleine aanslagen in Afghanistan, op Islamitische Staat ligt, loert het échte gevaar om de hoek, zo waarschuwen experts. “De échte dreiging zijn we uit het oog verloren”, zegt ook terreurjournalist Noor Mohammed. En die dreiging en dat gevaar is de Taliban en Al-Qaeda. Hoewel onder andere Amerika al bijna 16 jaar probeert om die terreurgroepen te elimineren, toch bestaan ze nog steeds. “De Taliban blijkt een hardnekkige tegenstander”, zo klinkt het.

ISIS Foto: BELGAIMAGE

Die dreiging vanuit de Taliban wordt nu ook nog vergroot door een andere ‘oude vijand’: Rusland. Generaal John Nicholson, officier van de troepen in Afghanistan, zei eind vorige maand nog bij een bezoek Amerikaans Defensieminister James Mattis dat er meerdere meldingen waren dat de Russen wapens heeft geleverd aan de Taliban. Ook in februari had Nicholson al voor de Russen gewaarschuwd.

Taliban groeit

Terwijl ISIS dus aan slagkracht verliest, lijkt die andere terreurgroep weer aan kracht te winnen. De focus op ISIS heeft de Taliban en Al-Qaeda meer ademruimte gegeven en heeft de groepen meer ruimte gegeven om meer te groeien”, zeggen terreurexperts Daveed Gartenstein-Ross en Nathaniel Barr. Door de gruwel van ISIS, hebben Al Qaeda en de Taliban zich een meer gematigd imago kunnen aanmeten, en dat slaat aan. Door het meer gematigde karakter naar de lokale bevolking toe, slaat hun boodschap bij die bevolking steeds vaker en steeds beter aan.

Amerikaanse troepen zitten nog steeds in Afghanistan Foto: AFP

De Taliban controleert nu een groter grondgebied dan ooit, en de burgerslachtoffers in de strijd tussen de Taliban en Afghaanse regeringstroepen zijn het hoogst sinds die cijfers sinds 2009 werden bijgehouden. Ook het sterftecijfer bij de Afghaanse veiligheidsdiensten blijft maar stijgen. “Bij een aanval van de Taliban op een militaire basis in de provincie Balkh, dat is ver van het traditionele bastion van de Taliban in het zuiden, kwamen bijna 150 Afghaanse militairen om het leven. Die aanval onderstreept hoe groot de dreiging van de Taliban wel niet is”, klinkt het in Amerikaanse middens.

Al Qaeda is niet dood

En naast de Taliban is er ook nog altijd Al-Qaeda. De leider van die terreurgroep, Osama Bin Laden, is intussen al zes jaar dood, maar de beweging blijft een machtige vijand. In 2012 al meldde toenmalig hoofd van de Amerikaanse troepen in Afghanistan generaal John Allen dat Al-Qaeda weer opkwam in Afghanistan. De terroristische groep nam het niet alleen op tegen de Amerikaanse troepen in Afghanistan, maar verspreidde ook volop propaganda, rekruteerde jonge Afghanen en verzamelde aan de lopende band fondsen. Dat Al-Qaeda ondanks de dood van hun leider zelf nog lang niet dood is, werd bevestigd door de ontdekking van een trainingskamp van Al-Qaeda in 2015. Toen vond het Amerikaanse leger een trainingskamp van 30 vierkante kilometer groot in het zuiden van het land.

Foto: EPA

De voorbije maanden en jaren werden intussen wel al een aantal leiders van Al-Qaeda gedood door Amerikaanse aanvallen. Maar experts vrezen dat het resultaat niet anders zal zijn dan in 2001: de strijders en leiders mogen dan wel gedood zijn, de organisatie zelf is daarmee nog niet dood. Hetzelfde geldt voor de Taliban, die beschouwd wordt als een van de meest effectieve opstandige organisaties ter wereld.

“Geen reden om aan te nemen dat er geen aanslag meer komt”

Dus terwijl de ogen nu vooral gericht zijn op Islamitische Staat, heeft Al-Qaeda nog steeds veel potentieel om Amerika of het Westen rechtstreeks te raken. Al-Qaeda wil zichzelf in Afghanistan zelf profileren als een groep die het goed voorheeft met de lokale bevolking, maar het blijft een terreurgroep die de ideologie van globale islamterreur onderschrijft. “Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de groep intussen het verlangen heeft opgegeven om, net als op 11 september, een spectaculaire aanslag uit te voeren op het Westen”, zegt terreurjournalist Noor nog. “Bovendien: omdat de Taliban weer heel wat delen van Afghanistan controleert, heeft Al-Qaeda de ruimte om zo’n aanvallen voor te bereiden.”

Officials van het Amerikaanse leger hebben daarom ook de overheid van de VS op het hart gedrukt om meer troepen naar Afghanistan te sturen. “Trump zou er duizenden meer moeten sturen”, zegt Noor. “En van zodra hij dat aankondigt, moet hij niet zeggen dat het is om meer steun te bieden aan de Afghaanse troepen. Hij moet die beslissing dan kracht bijzetten door te zeggen dat het is om een aanval op Amerikaanse bodem te vermijden. Dat is ‘America First’.”