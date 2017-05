‘t Keteltje gaat dicht. Daarom ging onze man undercover in het beruchtste café van Vlaanderen

Op zich is er weinig speciaals aan ’t Keteltje. Toch is dit café tot ver buiten Antwerpen bekend, door de Nigeriaanse meisjes die hier naar het geld van de klanten graaien. Vandaag sluit burgemeester De Wever (N-VA) het café voor vier maanden wegens aanwijzingen van mensenhandel en prostitutie. Op de laatste dag voor de sluiting zagen wij méér dan aanwijzingen.

Om een idee te krijgen van de vermaardheid van ’t Keteltje: in 2012 won de Nigeriaanse Chika Unigwe de prijs voor beste Afrikaanse schrijfster met de roman On Black Sisters’ Street, over het ...