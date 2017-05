Mensen onthullen de diepste geheimen over hun schoonouders, en die zijn allerminst fraai

Op de populaire app Whisper, waarop gebruikers hun grootste geheimen anoniem kunnen posten, hebben heel wat mensen de diepste geheimen over hun schoonouders gedeeld. De bekentenissen zijn soms grappig, dan weer tragisch, maar altijd verrassend.

“Mijn schoonmoeder heeft mijn echtgenoot om geld gevraagd voor de cadeautjes die ze kocht voor onze babyborrel. Dit zijn mijn schoonouders, mensen.”

“Vandaag probeerde mijn schoonmoeder mij ‘per ongeluk’ te overrijden.”

“Ik ben zwanger van mijn tweede kindje. Mijn schoonmoeder blijft maar vragen of ik nog geen miskraam heb gehad. Dat kwetst mij echt en geeft me het gevoel dat ze me haat.”

“Ik heb net ontdekt dat mijn schoonvader geprobeerd heeft een meisje 500 dollar (450 euro, red.) te betalen om mijn echtgenoot van mij weg te kapen.”

“Ik kan mijn schoonmoeder soms echt niet uitstaan. Ze zegt constant dat ik geld moet sparen, maar dan koopt ze zelf een bad van 8.000 dollar (7.200 euro, red.).”

“Ik kan mijn schoonvader niet uitstaan, maar ik moet altijd toegiften doen om te vermijden dat de sfeer verzuurt.”

“Mijn schoonmoeder ondermijnt me telkens als ze daar de kans toe heeft en ze maakt het me bijna onmogelijk om mijn kinderen op te voeden.”

Themabeeld Foto: Shutterstock

“Mijn schoonvader lacht me altijd uit omdat ik mijn haar donkergrijs verf. Ik antwoord altijd dat ik dat doe opdat hij niet de enige zou zijn met grijs haar.”

“Mijn schoonvader is een vrouwenhatende holbewoner. Hij heeft een hartgrondige hekel aan mij en dat gevoel is geheel wederzijds.”

“Mijn schoonmoeder stond te huilen bij mijn echtgenoot omdat ze de gouden oorbellen niet mooi vond die we haar gekocht hadden voor Moederdag.”

“Mijn schoonmoeder is het huis aan het ‘kuisen’. Ik heb haar al gezegd dat dat niet hoeft, maar ze doet gewoon verder terwijl ik erbij zit en me dooderger aan het feit dat ze aan mijn spullen zit.”

“Mijn schoonvader postte ‘Sexy!’ onder mijn profielfoto. Soms vind ik hem echt eng.”

“Ik heb de ergste schoonmoeder ter wereld en mijn echtgenoot is al niet veel beter. Als ze samen zijn, vinden ze het leuk om mij te pesten. Ik haat mijn leven.”

“Ik heb de ergste schoonmoeder van de hele wereld. Ik wil echt niks met haar te maken hebben, dus met Kerstmis gaat mijn echtgenoot alleen naar daar en ga ik naar mijn eigen moeder, waar hij dan later ook langskomt.”

“Soms haat ik mijn schoonmoeder echt. Het lijkt alsof ze mijn echtgenoot en ik totaal geen privacy gunt. Dat is zo frustrerend en ik weet niet hoe ik dat bij hem moet aanbrengen, want hij is een moederskindje.”

“Mijn schoonmoeder probeert mijn eigen leven te leiden en vraagt zich dan af waarom wij twee niet zo goed met elkaar opschieten. Urgh!”

