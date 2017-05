Michelle Obama tweet per ongeluk telefoonnummer van voormalige medewerker, en dat zal de man geweten hebben

Voormalig First Lady Michelle Obama heeft per ongeluk het telefoonnummer van een ex-medewerker van het Witte Huis op Twitter gezet.

Het telefoonnummer dat Obama op Twitter had gezet, zou dat van videomedewerker Duncan Wolfe geweest zijn. De tweet werd volgens de New York Times snel weer verwijderd. De Amerikaanse krant meldt ook dat de tweet, en dus ook het telefoonnummer, per ongeluk gepost werd.

Al is het nummer van Wolfe niet meteen geheim: het telefoonnummer staat ook gewoon op zijn persoonlijke website, waarop ook staat dat hij op het Witte Huis gewerkt heeft.

Maar het zal vermoedelijk niet de bedoeling geweest zijn dat het nummer, al was het maar voor even, via Twitter naar de 7,7 miljoen volgers van Michelle Obama werd gestuurd. Nadat het nummer op Twitter was verschenen, hebben honderden mensen naar Wolfe gebeld. Het antwoordapparaat van de man stond binnen enkele minuten vol en was daarna niet meer bereikbaar.