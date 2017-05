Buurt trekt ten strijde tegen snelheidsduivels: “Rij alsof je eigen kinderen hier wonen”

Melle - “Rij alsof je eigen kinderen hier wonen.” Dat is de niet mis te verstane boodschap die de bewoners van de Vossenstraat op posters meegeven aan weggebruikers. “Onze straat wordt blijkbaar vergeten in het nieuwe verkeerscirculatieplan”, zegt Lies Clauws.

De posters zijn ook een signaal aan de gemeente. We zijn echt bezorgd Lies Clauws, bewoonster Vossenstraat

Sinds 18 april loopt in de Elsdrieswijk een proefopstelling met onder meer eenrichtingsverkeer in de Schauwegemstraat, de Beekstraat en de Berkenlaan. Het gemeentebestuur wil op die manier, na eerdere pogingen, het sluipverkeer en de snelheidsduivels uit de wijk weren. De bewoners van de Schauwegemstraat brachten de kwestie zelfs op de agenda van de gemeenteraad en vorig jaar besliste de gemeente om de hele straat te heraanleggen.

De bewoners van de aangrenzende Vossenstraat voelen zich nu in de kou gezet. “Tijdens een infovergadering werden de plannen voor de wijk voorgesteld, maar alles lag al vast”, zegt Lies Clauws. “Onze straat wordt vergeten, want al het verkeer komt door de nieuwe circulatie in onze straat terecht. De Schauwegemstraat wordt heraangelegd, maar onze straat kampt met net hetzelfde probleem. Tijdens de vergadering werd gesproken over de heraanleg van de Schauwegemstraat en de Beekstraat, maar over de Vossenstraat werd niets gezegd.”

De bewoners begonnen een posteractie en wie door de Vossenstraat rijdt, kan niet naast de massaal opgehangen posters kijken. Rij alsof je eigen kinderen hier wonen is de niet mis te verstane boodschap aan de weggebruikers. “Het is een signaal aan automobilisten, want hoewel het een zone 30 is, wordt hier vlot 70 gereden. Het is ook een signaal aan de gemeente. We zijn echt bezorgd. Als het nodig is, starten we een petitie. Dan wordt de gemeente verplicht om naar ons te luisteren.”

“Die proefopstelling is bedoeld om geen foute beslissing te nemen voor de wijk”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk Gistelinck (CD&V). “In eerste instantie zijn er enkel plannen voor de Schauwegemstraat, en later voor de Beekstraat als de gemeenteschool er komt. De Vossenstraat zit daar voorlopig niet bij. We bekijken alles in functie van het budget en de noden. We hebben de opmerkingen van de Vossenstraat genoteerd en de politie leidt er geregeld alles in goede banen. Maar we kunnen niet de hele gemeente in één keer heraanleggen. We hebben al de Gontrode Heirweg gedaan, en de Kloosterstraat en de Wezenstraat – dossiers die twaalf jaar in de lade hebben gelegen.”