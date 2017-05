Deze vreemde dingen op het lijstje van Justin Bieber moeten bij élk optreden voorzien worden

Justin Bieber slaat volgende week vier dagen zijn tenten op in Mumbai. Voor dat Indiase concert eist hij yogaspullen, en maaltijden die naar zijn songs zijn vernoemd.

Justin Bieber geeft op 10 mei een concert in de Indiase stad Mumbai. En daarvan is zijn ‘rider’ online gelekt, het document dat opsomt welke eisen een artiest stelt qua eten, drank en ander omkaderend comfort. Bieber is blijkbaar dol op snoepjes van Haribo, maar die staan op de rider van zeer veel artiesten, net zoals de pingpongtafel – een mens moet iets doen om het wachten tussen soundcheck en concert mee te verzachten.

Maar Bieber, die tijdens vorige concerten, waaronder dat in Antwerpen, tekenen van stress en tourneemoeheid vertoonde, vraagt ook een aantal dingen die hem moeten helpen ontspannen. Hij eist een massagetafel backstage, een jacuzzi en een ‘yogamand’. Voor de Indiërs die zouden twijfelen wat een yogamand inhoudt: blijkbaar zitten daar etherische oliën en wierook in. Iets minder zen is de PlayStation en een IO Hawk - dat is een type hoverboard.

De concertorganisator hoeft dit niet allemaal te kopen: tien containers worden overgevlogen uit de VS, maar alles moet wel opgesteld en gebruiksklaar zijn als Bieber toekomt, ook de ijskast, wasmachine en het eigen bankstel dat hij meebrengt. Met een opbrengst van 200 miljoen dollar en 2,2 miljoen verkochte tickets op deze tournee, zullen concertorganisatoren weinig moeite hebben met zijn eisen.

Er mogen ook bloemen staan backstage, liefst paarse anjers, maar geen lelies. Bieber wil groenten eten ‘met ranch sauce’. Hij eist topchefs ‘die erop toezien dat hij de vier dagen van zijn verblijf vijf schotels per dag krijgt die genoemd zijn naar zijn hits.’ ‘Sorry’ sushi? ‘What do you mean alweer curry’?