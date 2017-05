Tiener die zich geout had als homo door nonkel van negende verdieping naar beneden gegooid

Een jonge homo’s is door zijn nonkel van het balkon van een appartementsgebouw in Tsjetsjenië geduwd nadat de tiener zich bij zijn familie geout had.

De 17-jarige jongen werd gedood ‘om de schaamte van een homoseksueel familielid te hebben weg te wassen’. Dat heeft een anonieme bron gemeld aan het liberale Russische magazine Snob.

Dit doet denken aan wat terreurgroep ISIS met homoseksuelen doet. Ook de extreme moslimgroep gooit mensen die ervan verdacht worden homoseksueel te zijn van hoge gebouwen af. ISIS beschouwd homoseksuelen als ‘de ergste wezens’.

ISIS ‘straft’ homo’s door ze van hoge gebouwen te gooien

“Meest walgelijke”

Nog in magazine Snob getuigt een anonieme homo, die uit de republiek is kunnen wegvluchten, hoe het is om op te groeien als homoseksueel in Tsjetsjenië. “Toen ik uit de kast kwam, kreeg ik de reactie dat ik moest vertrekken, omdat ik volgens hen het meest walgelijke had gedaan”, vertelt de anonieme man. “In Tsjetsjenië is het bijna makkelijker om te leven met kanker in jouw bloed dan om te leven als homo. De vervolging van homo’s is niks nieuw. Het is al jaren aan de gang. Het gebeurt soms dat homo’s vervolgd en vermoord worden door extreme groepen, waarna ze in de tuinen van hun families worden gegooid.” Volgens de man worden veel homo’s in Tsjetsjenië ook gemarteld en gechanteerd door de politie. “Ze worden geslagen en geschopt, ze worden gemarteld. Pas nadat ze grote sommen geld betalen, stopt de politie ermee.”

Nog volgens de anonieme getuige krijgen ouders van homo’s van de politie de boodschap dat ze ‘het probleem zelf moeten oplossen, of dat anders de staat zal tussenkomen’. Zelf kreeg de man, toen hij nog in Tsjetsjenië woonde, onder andere een kogel in zijn been, omdat hij homo is. En dat was lang niet de enige keer. De man werd tientallen keren in elkaar geslagen. Hij brak daarbij onder andere eens twee ribben.

Concentratiekampen

Een paar weken geleden ontstond er grote verontwaardiging nadat bekend raakte dat er in Tsjetsjenië concentratiekampen zijn waarin homoseksuelen worden opgesloten. Dat werd door de Tsjetsjeense overheid ontkend: “Je kan niet mensen onderdrukken en opsluiten als die mensen simpelweg niet bestaan in de republiek.”

Eerder had Tsjetsjeens president Ramzan Kadyrov ook al gezworen dat hij “alle homomannen tegen het einde van mei zou elimineren”.