Demian werd niet meer wakker in de jeugdherberg. Hij zou maandag 12 jaar worden

Heist-op-den-Berg - ’s Avonds was hij nog aan het lachen tijdens een quiz en leek er niets aan de hand. Maar de volgende ochtend werd Demian Ver Elst (11) niet meer wakker. Het parket onderzoekt de plotse dood van de jongen uit Heist-op-den-Berg op zeeklassen in Oostende. “Hij had zo uitgekeken naar dat weekje aan zee, wij keken uit naar zijn thuiskomst”, zegt zijn mama. Want Demian zou maandag 12 worden.

Demian Ver Elst (11) was enkele dagen met zijn school Instituut Mevrouw Govaerts Buitengewoon Lager Onderwijs in Heist-op-den-Berg op uitstap aan de kust, en verbleef samen met de andere kinderen, leerkrachten en zorgbegeleiders in jeugdherberg De Ploate in Oostende. Op foto’s van de uitstap, die de school met de ouders deelde, was te zien hoe Demian en zijn vriendjes een fantastische tijd beleefden. Donderdag namen ze de veerboot naar fort Napoleon, ’s middags picknickten ze op een terrasje en leefden de kinderen zich uit op het gocartparcours, ’s avonds speelden ze een quiz.­ ­“Nadien gingen ze naar bed, en er leek niets aan de hand met Demian”, vertelt directrice Sonja Vonckx. “Maar de volgende ochtend, toen een leerkracht iedereen wakker maakte, reageerde Demian niet meer. Hij lag op zijn buik, maar gaf geen kik.”

De leerkracht haalde een collega erbij, maar het jongetje toonde geen teken van leven meer. Ze begonnen zelf met reanimeren en haalden er de hulpdiensten bij. Maar tevergeefs.

“We zijn hier echt niet goed van”, zegt de directrice. “Uiteraard hebben we zo snel mogelijk de ouders van het kind ingelicht. En daarna hebben we ervoor gezorgd dat alle andere kinderen en ouders goed werden opgevangen.”

Epilepsie?

Waaraan Demian gestorven is, moet een onderzoek door het parket in Brugge uitwijzen, maar ­volgens zijn mama Daisy Nys kreeg hij mogelijk een epilepsieaanval. “Dokters hebben vastgesteld dat hij op zijn tong heeft gebeten, en dat kan op epilepsie wijzen. Demian kreeg al één keer zo’n aanval, vorig jaar. In het ziekenhuis vertelden ze toen dat het niet meer zou gebeuren. Maar als de autopsie de piste van epilepsie bevestigt, hadden de dokters het duidelijk mis.”

Daisy en de vader van Demian, haar ex-man, werden vrijdag op de hoogte gebracht door de politie en opgevangen door slachtofferhulp. “Op zo’n moment valt je wereld stil. We ­keken er zo naar uit om Demian opnieuw te zien en hem over zijn avonturen te laten vertellen. Hij had enorm naar het weekje zeeklassen uitgekeken; ik herinner me zijn blik toen hij de dag voor zijn vertrek naar zijn reiskoffer staarde. Wij keken vooral uit naar zijn thuiskomst. Hij was zo’n lieve en rustige jongen. Een echt zonnestraaltje. En hij was bijna jarig.”

Demian zou maandag zijn twaalfde verjaardag vieren. “We hadden hem zijn cadeautje al gegeven, maar we zouden nog een feestje geven met zijn vriendjes en klasgenootjes”, zegt mama Daisy. “We zouden het bij zijn thuiskomst allemaal eens rustig bespreken.”