Erdogan gaat te ver: verbod op nieuw Turks referendum in België

Ons land lijkt van plan het aangekondigde Turkse referendum over de ­herinvoering van de doodstraf te verbieden op Belgisch grondgebied. We ­volgen daarmee Nederland en Duitsland, waar bondskanselier Angela Merkel een stemming over de doodstraf “onvoorstelbaar” vindt, wegens “zo duidelijk in strijd met onze grondwet en de Europese waarden”.

CD&V zette zich vrijdagavond duidelijk op één lijn met Merkel. “De doodstraf druist in tegen onze partijwaarden, de waarden van België én die van Europa. We moeten alle mogelijke ­juridische middelen inzetten om zo’n referendum in ons land onmogelijk te maken”, aldus CD&V, dat hoopt dat Europa hierover een eensgezind standpunt inneemt.

Ook meerderheidspartijen N-VA en Open VLD zien het niet zitten dat Belgische Turken in ons land straks massaal vóór de herinvoering van de doodstraf in Turkije zouden stemmen, een van de verkiezingsbeloften van de Turkse president Erdogan. En die kans is niet onbestaande: Erdogan heeft in ons land een grote én trouwe aanhang, die hem haast blindelings volgt.

N-VA-fractieleider Peter De Roover: “Belangrijk is wel – los van onze verontwaardiging – dat we het juridische instrumentarium om zo’n verbod mogelijk te maken snel voldoende aanscherpen.” Hij heeft een wetsvoorstel klaar dat verbiedt dat buitenlandse politici zonder toestemming bij ons campagne komen voeren. “Als de andere partijen vinden dat dit voorstel verder moet gaan, zodat het ook voor dit soort referenda geldt, werken we daar uiteraard aan mee.”

Want vraag is hoe ons land kan verhinderen dat Belgen die ook de Turkse nationaliteit hebben straks opnieuw hun stem kunnen uitbrengen. Eventueel door de praktische organisatie van een Turkse stembusgang in België niet toe te laten, zo klinkt het. Om de vele tienduizenden Belgische Turken in ons land aan het vorige referendum te laten deelnemen, moesten wekenlang zalen in Antwerpen en Brussel worden afgehuurd.

Nederland greep bij het vorige referendum al in. Het zette een aantal campagnevoerende Erdogan-ministers het land uit, wegens openbare ­ordeverstoring. Een woeste Erdogan bezwoer dat “bananenrepubliek” Nederland een prijs zou betalen.

Wanneer het referendum over de doodstraf plaatsvindt, is onduidelijk. Erdogan kondigde het aan, toen hij half april de vorige volksraadpleging won, die hem fors meer macht gaf.