ISIS roept op tot aanslag tijdens Franse verkiezingen

Islamitische Staat (ISIS) roept haar volgelingen in haar magazine Rumiyah op om zondag een aanslag te plegen tijdens de Franse presidentsverkiezingen. “Kies je kandidaat... om die te doden! Kies je stembureau... om het te doen branden!”, zo klinkt het in een artikel.

Er worden zondag meer dan 50.000 agenten en 7.000 militairen ingezet om de 67.000 Franse stembureaus te bewaken. In Frankrijk is nog steeds de noodtoestand van kracht, en er gelden zeer strikte veiligheidsmaatregelen. Vorige maand konden agenten in Marseille een aanslag tegen de presidentskandidaten verijdelen. Twee dagen later werd een agent doodgeschoten op de Champs-Elysées in Parijs in naam van ISIS.