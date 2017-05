Kristel van K3 gaat op de boot van Gert slapen

Mooie momenten in het verschiet volgende week in de talkshow Gert Late Night: gastheer Gert ­Verhulst (49) verwelkomt op zijn boot niemand ­minder dan Kristel Verbeke (41), lang bekend als ‘de zwarte van K3’ en manager van de nieuwe K3.

De werkgevers die hun werknemers uitnodigen op hun plezierboot: ze zijn niet dik gezaaid. Studio 100-baas Gert Verhulst ontvangt vanaf maandag Kristel Verbeke, de manager van K3. Zij blijft een hele week overnachten. Dat beloven boeiende ­momenten te worden, want als ex-lid van de oude K3 kennen Kristel en Gert elkaar natuurlijk door en door.

Foto: Zijn er nog kroketten

Kristel is ook al vaker op de plezierboot Evanna geweest, waar de show wordt opgenomen. In het programma Wij zijn K3!, een docusoap over de nieuwe K3, was bijvoorbeeld te zien hoe Kristel met Marthe, Klaasje en Hanne op de boot zat voor de persvoorstelling van hun nieuwe cd. Toen een van de meisjes zich in een kajuit de vraag stelde “wie zou weten wat daar allemaal gebeurd was”, zei Kristel met een knipoog naar haar collega’s Karen Damen en Josje Huisman: “Ik denk dat mijn twee zusters toch al eens op die boot geweest zijn.” Daarmee suggereerde ze dat de boot van Gert Verhulst ook een beetje een love boat was toen hij in een relatie zat met Karen en Josje.

Naast Kristel Verbeke zijn ook schrijver Herman Brusselmans (59) en Ingeborg (50) te gast; Ingeborg uiteraard met het oog op het Eurovisiesongfestival. Uitkijken hoe Brusselmans zich aanpast aan de talkshow: hij slaapt niet ’s nachts, maar overdag.