Club-keeper Horvath krijgt onwaarschijnlijk doelpunt tegen bij debuut

Club Brugge-keeper Ethan Horvath zal vrijdagnacht niet goed slapen. De 21-jarige Amerikaanse keeper mocht op bezoek bij Charleroi zijn debuut maken voor Club Brugge, maar ging vlak na de rust gruwelijk in de fout.

Nadat Horvath de bal makkelijk had opgeraapt, legde hij het leer terug op de grond. De sluwe David Pollet dook op in de rug van de Club-keeper en trapte de gelijkmaker tot grote ontzetting van Horvath en Club Brugge in doel.

Michel Preud’homme kwam achteraf met de verklaring. “Ethan hoorde een fluitsignaal en dacht dat het van de scheidsrechter kwam. Het moet echter uit de tribune gekomen zijn. Hij dacht dat er een fout aan de zijlijn gebeurd was - en dat was er ook - maar daarvoor had de ref niet gefloten. Het is héél spijtig voor hem, want hij speelt een goede wedstrijd. Gelukkig heeft hij nadien gereageerd met enkele mooie reddingen. Hij gaf ook de assist voor de derde goal van Izquierdo. Die verre uittrap was vooraf besproken. Butelle heeft die lengte niet in zijn uittrappen, Horvath heeft dat net zoals Mathew Ryan wel. Dat is een extra wapen.”

