Preud’homme wil niet spreken over nieuwe Brugse titel, Mazzu wel

Club Brugge is vrijdagavond met 1-3 gaan winnen bij Charleroi op de zevende speeldag van Play-off I in de Jupiler Pro League. Gouden Schoen José Izquierdo was de grote man met drie doelpunten. Club Brugge nadert zo tot op een punt van leider Anderlecht, dat zondag nog speelt tegen Zulte Waregem. Michel Preud’homme wou zoals verwacht niet spreken over de titel, Charleroi-coach Mazzu deed dat dan maar in zijn plaats.

Preud’homme: “We hebben ons lot niet meer in eigen handen, dus ik spreek niet over de titel”

“We hebben vandaag een grote stap richting Europees voetbal gezet. We zetten Charleroi, de vierde in de stand, nu op acht punten. Wat de titel betreft: we hebben ons lot niet in eigen handen dus ik wil daar niet over spreken. Vorig seizoen hadden we alles in eigen handen, nu niet. Ik wil niet praten over “stel als dit” of “stel als dat”. De realiteit is wat ze is. Dat we hier winnen is een bevestiging van al het goede dat ik in de voorbije wedstrijden van ons heb gezien. En misschien deden we het hier nog beter dan in de vorige matchen, want de moeilijkheidsgraad lag nog hoger. Ik moet de ploeg bedanken voor wat ze vanavond gepresteerd hebben. Izquierdo was belangrijk. Als Jos in zijn dag is, dan maakt hij het verschil. Ik wil ook een pluim geven aan Björn Engels. Hij had eigenlijk last van zijn adductoren en zat oorspronkelijk op de bank. Maar omdat Poulain tijdens de opwarming pijn kreeg aan de heup hebben we beslist dat de meest fitte van de twee centrale verdedigers zou spelen. En dus hebben we een risico genomen met Björn. Maar hij heeft een goede wedstrijd gespeeld, chapeau.”

Preud’homme kwam ook nog even terug op de bizarre tegengoal van Charleroi ( bekijk de beelden ). “Ethan hoorde een fluitsignaal en dacht dat het van de scheidsrechter kwam. Het moet echter uit de tribune gekomen zijn. Hij dacht dat er een fout aan de zijlijn gebeurd was - en dat was er ook - maar daarvoor had de ref niet gefloten. Het is héél spijtig voor hem, want hij speelt een goede wedstrijd. Gelukkig heeft hij nadien gereageerd met enkele mooie reddingen. Hij gaf ook de assist voor de derde goal van Izquierdo. Die verre uittrap was vooraf besproken. Butelle heeft die lengte niet in zijn uittrappen, Horvath heeft dat net zoals Mathew Ryan wel. Dat is een extra wapen.”

Mazzu: “Club Brugge is vertrokken voor de titel”

Charleroi-coach Mazzu kon achteraf wel leven met de nederlaag van zijn team. “Mijn jongens hebben er vandaag alles aan gedaan om een goede match te spelen. Maar als Izquierdo bij ons had gevoetbald, hadden we een ander resultaat gekregen. Hij was echt sterk. Het is de eerste keer dat we hier drie tegengoals slikken. Dat heeft te maken met de kwaliteit van Izquierdo, maar ook met onze eigen fouten. Vooral de derde tegengoal was dom. Een gevolg van een gebrek aan communicatie. Dat gebeurt ons niet vaak, maar vanavond wel. Ja, we hadden veel afwezigen. Maar ik wil me niet verstoppen achter valse excuses. Ik spreek niet over zij die er wel waren, hun vervangers hebben hun uiterste best gedaan. We zijn nog steeds in de running voor de vierde plaats, alles is nog mogelijk. En Club Brugge is volgens mij vertrokken voor de titel. Ze staan nog maar op één punt van Anderlecht, die nu onder druk staan.”

Izquierdo: “Eindelijk terug vertrouwen”

José Izquierdo was met drie doelpunten de matchwinnaar in Charleroi. “Ik ben héél blij met mijn hattrick, de eerste uit mijn carrière. Na onze slechte start in Play-off 1 heb ik gezegd dat er nog zes finales zijn. Daarvan hebben we er nu drie gewonnen. We doen zoveel opofferingen op training en dat komt er nu eindelijk uit. Ik heb na mijn blessures ook mijn vertrouwen teruggewonnen. Ik ben heel blij dat ik het team nu kan helpen. Net als vorig jaar. We kijken niet naar Anderlecht, enkel naar onszelf. Als we zelf goede resultaten neerzetten, hoef je niet naar andere ploegen te kijken.”