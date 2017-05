CLUBNIEUWS. Simon vertrekt bij Gent, Dendoncker maakt zich op voor toptransfer

AA Gent en Anderlecht spelen pas op zaterdag en zondag. De twee Belgische topclubs zien op het einde van het seizoen allicht een topspeler vertrekken. Bij AA Gent heeft Moses Simon duidelijk aangegeven dat hij weg wil. En bij Anderlecht zinspeelde Dendoncker op een vertrek.

AA GENT. Simon vertrekt (maar niet voor 20 miljoen)

De wegen van Moses ­Simon (21) en AA Gent scheiden weldra. De Nigeriaanse dribbelaar gaf aan dat hij deze zomer weg wil, maar zijn entourage vindt zijn prijskaartje van 20 miljoen euro onrealistisch. “Zijn exacte waarde wordt de volgende weken bepaald”, aldus zijn makelaar Tony Harris. AA Gent-manager Michel Louwagie herhaalde deze week in Sport/Voetbalmagazine het prijskaartje dat hij in 2015 al kleefde op Moses ­Simon: 20 miljoen. “Ik denk dat hij dat nog steeds waard is”, stelde Louwagie. “In Nederland verkopen ze spelers die minder goed zijn voor hogere prijzen. Die trend moet er bij ons ook komen.”

Louwagie lijkt dus geenszins van plan zijn toppers te verkopen en dat terwijl Simon onder meer belangstelling geniet van West Bromwich. De Nigeriaanse winger wil dan ook weg voor een realistische, correcte prijs. “Die 20 miljoen, dat is een puur afschrikmiddel”, aldus zijn zaakwaarnemer Tony Harris. “Het is te duur. Er zijn verschillende clubs in Simon geïnteresseerd, maar er is een significant verschil tussen wat ze bieden en wat Gent vraagt. Finaal kun je maar iemand verkopen als je een compromis vindt. We proberen het probleem op te lossen, maar laten we realistisch zijn. Moses maakte in Gent geweldige momenten mee, maar na 2,5 seizoenen gaf hij de club duidelijk aan dat hij straks gaat vertrekken. Ik sta in contact met de geïnteresseerden en de volgende weken zullen we zijn correcte waarde bepalen.””

ANDERLECHT. Dendoncker maakt zich op voor toptransfer

Anderlecht kan tegen Zulte Waregem een nieuwe stap richting titel zetten, maar voetbalfans moeten in deze laatste matchen van het ­seizoen vooral nog genieten van Youri ­Tielemans (19) en Leander Dendoncker (22). Dat die eerste (naar Monaco?) ­vertrekt lijdt nog weinig twijfel, maar ook Dendoncker voelt zich klaar voor een toptransfer.

Drie weken geleden sprak Dendoncker nog probleemloos over nog een jaartje Anderlecht, gisteren nuanceerde hij. “Ik heb nooit letterlijk gezegd dat ik er hier nog een extra seizoen blijf. Misschien vertrek ik, misschien ook niet. Enerzijds wordt het als we kampioen worden moeilijk om beter te doen, anderzijds heb ik hier nog een contract en bijleren stopt nooit. In dat opzicht zou blijven ook niet zo heel erg zijn. We zien wel na het seizoen”, zegt Den­doncker, die zeker 15 miljoen zal kosten.

ZULTE WAREGEM. Dalsgaard speelt tegen Anderlecht

Henrik Dalsgaard legde afgelopen week zijn medische en fysieke testen af bij de Engelse tweedeklasser Brentford. De deal is nagenoeg rond. Maar Dury denkt er niet aan om de Deense rechtsachter op de bank te houden. “Dalsgaard is een van onze beste spelers in deze Play-off 1. Er hangt hem wel nog een schorsing boven het hoofd van twee speeldagen voor zijn tackle op Vormer. We zullen alvast niet in beroep gaan.”

AA GENT. Esiti en Asare fit voor Oostende, Neto “zet stappen”

“We kenden een week met veel kleine kwaaltjes: verschillende jongens sukkelden met ziekte en kleine blessures. De lijst is eigenlijk veel te lang om op te noemen”, aldus Hein Vanhaezebrouck over zijn spelersgroep. “Esiti doet al enkele dagen weer mee, Asare heeft dan weer een dagje minder met ons meegetraind. Maar ze zijn allebei fit genoeg om bij de selectie te zijn, tenzij ze nog een negatieve reactie ondervinden. Ook bij Neto is er een goede evolutie merkbaar. Hij kon deze week een helft met de beloften spelen en zet zeker stappen vooruit.”

UNION. Union trekt gehavend naar het Lisp

Union trekt zaterdag gehavend naar het Lisp waar het stamnummer “tien”zonder drie basisspelers zijn zwarte beest treft. Tegen de Pallieters lieten de Brusselaars dit seizoen twee draws en drie nederlagen optekenen. Centrale verdediger Gert-Jan Martens is nog steeds niet hersteld van de klap op het hoofd van Standard-spits Orlando Sa. Pietro Perdichizzi wordt net als op Sclessin zijn vervanger. De enkel van Charles Morren stond na de training opnieuw gezwollen waardoor Pierre-Bapiste Baherle een nieuwe kans krijgtop het middenveld. Augusto Da Silva (knie) kreeg rust in afwachting van een MR-scan. Op Sclessin werd hij vervangen door Mo Aoulad, maar mogelijk krijgt Mathias Fixelles zijn kans.