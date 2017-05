Belgische teams boos na mislukte Giro-sprint: “We missen momenteel ballen aan ons lijf”

Gaviria twaalfde, Greipel derde. De Belgische ploegen hadden onge­twijfeld een ander scenario in gedachten voor de eerste rit van de Giro. Ze zagen hun rush naar roze gefnuikt door een trechter, een haakse bocht op 3,3 km van de meet. “Al waren we ook niet mans genoeg. Hierover wordt nog een duchtig woordje gesproken”, klinkt het bij Lotto-Soudal. De onbekende Oosten­rijker Pöstlberger ging met de zege lopen.

Pieter Serry voor Quick Step Floors en Bart De Clercq voor Lotto-Soudal reden zich helemaal tot op de draad om de voorsprong van de zes vluchters binnen de perken te houden. Het ging echter mis op 3,3 km van de meet. Een haakse bocht zorgde voor een valpartij en vormde een trechter. Gevolg: complete desorganisatie, zo goed als geïsoleerde sprinters en één Oostenrijkse slimmerik die ondanks de tegenwind kon profiteren.

Het was Orica-Scott, in dienst van Caleb Ewan, dat de Oostenrijker niet kon bijhouden, laat staan terugpakken. Maar ook Lotto-Soudal had geen volk meer in steun. Greipel legde de schuld bij de incidentrijke laatste vijf kilometer. “Een massasprint is ook niet zo eenvoudig als spelen in het zand. En zeker deze finish niet. Veel bochten, smalle wegen. Het was een aankomst Italiaanse stijl.”

Dat laatste kan weleens gebeuren in de Ronde van Italië. De ploeg was vooraf ook gebrieft. “Ik had op voorhand gezegd dat ze in die bocht allemaal vooraan moesten zitten. Maar er waren er veel niet op de afspraak”, doelt ploegleider Bart Leysen zonder namen te noemen op Hansen, De Bie en Hofland. “We hebben gefaald. Dit is geen doodzonde, maar wel spijtig. We missen momenteel ballen aan ons lijf. De jongens moeten worden wakkergeschud. Volgende keer moet het op leven en dood zijn. Hierover gaan we nog een duchtig woordje praten”, aldus Leysen.