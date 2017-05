Prestigieuze poging om marathon in minder dan 2 uur te lopen strandt op... 25 seconden

Kipchoge werd in 2016 nog olympisch kampioen op de marathon in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Foto: Photo News

25 seconden. Meer scheelde het niet of Eliud Kipchoge had een marathon onder de 2 uur gelopen. Uiteindelijk klokte de 32-jarige Keniaan af op 2 uur en 24 seconden op het Formule 1-circuit van Monza. Dat is ver onder het wereldrecord, al zal deze door sportgigant Nike georganiseerde poging niet officieel worden erkend.

Met drie waren ze. De atleten die zaterdagochtend iets probeerden te doen waar nog geen mens ooit in geslaagd was: een marathon (goed voor een totaalafstand van 42,195 kilometer) in minder dan twee uur te lopen. Het leek een schier onmogelijke opdracht, maar de omstandigheden werden zorgvuldig uitgekiend. De drie kregen de hulp van een aantal zogenoemde hazen en een voor hen rijdende elektrische auto die precies het gewenste tempo aanhield.

Om kwart voor zes begonnen de Keniaan Eliud Kipchoge (32), de Ethiopiër Lelisa Desisa (27) en de Eritreeër Zersenay Tadese (35) eraan. Alleen Kipchoge liep de marathon uit, maar hij strandde op 2 uur en 24 seconden.

Hoewel Kipchoge er niet in slaagde onder de 2 uur te blijven, liep hij wel de snelste marathon ooit. Maar vanwege de aard van het evenement, georganiseerd door sportmerk Nike, geldt de tijd niet als wereldrecord omdat een toptijd alleen in een officiële marathon met alle daaraan verbonden eisen kan worden gelopen.

Wereldrecord

Het huidige wereldrecord op de marathon staat op naam van de Keniaan Dennis Kimetto, die in september 2014 de marathon van Berlijn uitliep in 2 uur, 2 minuten en 57 seconden.